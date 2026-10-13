Росія зрання атакує Київ: влада повідомила про перші наслідки (оновлено)

Київ / © Associated Press

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Зранку вівторка, 13 жовтня, армія РФ атакує Київ безпілотниками. Зокрема, під прицілом опинився Дарницький район. Травми отримала одна жінка.

Що відомо про атаку — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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У столиці о 06:58 було оголошено повітряну тривогу жовтого рівня. За кілька хвилин пролунали вибухи. За даними КМВА, сталось падіння уламків збитих повітряних цілей.

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«За попередньою інформацією, у Дарницькому районі уламки впали на території приватного житлового будинку», — повідомили у пресслужбі.

Згодом мер столиці Віталій Кличко додав, що уламки БпЛА пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвір’я.

Нагадаємо, пізно увечері 12 жовтня агресорка Росія вдарила по Києву до тривоги. Влучання сталося у Дніпровському районі столиці — було атаковано обʼєкт транспортної інфраструктури.

Повітряні сили ЗСУ повідомили: попередньо, РФ вдарила по Києву шістьма балістичними ракетами. Їхній тип поки не встановлено. Військові наголосили, що інформації щодо пусків з території противника не поступало. Причини встановлюються.

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