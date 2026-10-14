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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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2 хв

Росія вдарила балістикою по Києву: людей витягують з охопленого вогнем будинку, є загиблий (оновлено)

Росія атакувала Київ пізно ввечері 13 жовтня. На місця ударів вирушили екстрені служби.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Київ 13 жовтня

Атака РФ на Київ 13 жовтня / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Росія атакувала Київ пізно ввечері 13 жовтня. Через це в Деснянському районі є влучання у дев’ятиповерховий будинок.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

Атака РФ на Київ 13 жовтня — що відомо про влучання

Спочатку міський голова повідомив про влучання у дев’ятиповерхівку в Деснянському районі та пожежу в будинку, додавши, що на місце вже вирушили екстрені служби.

Згодом у тому ж районі столиці через ворожу атаку спалахнула ще одна пожежа.

«Також у Деснянському районі внаслідок атаки ворога палає складська будівля. Екстрені служби прямують на місце», — повідомив Кличко.

Згодом він повідомив, у Дарницькому районі уламки впали на стадіон — там загорівся газон. На місце вже вирушили екстрені служби.

Оновлено: станом на 0:00 14 жовтня відомо про одного загиблого, та 6 постраждалих.

«З верхніх поверхів будинку відбувається евакуація мешканців. Пожежа в квартирах з першого по восьмий поверхи. Екстрені служби працюють на місці», — зазначив Кличко.

Зеленський і Корецький розкрили подробиці атаки РФ на Київ

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Росія вдарила балістичними ракетами по Києву. Головною ціллю була ТЕЦ-4 — один із ключових енергооб’єктів столиці, туди є влучання.

«Також пошкоджено житловий будинок, зараз рятувальники гасять пожежу. Ці ракети були виявлені нашою системою вже фактично на підльоті до Києва. ТЕЦ-4 — один з основних енергообʼєктів Києва», — повідомив він.

За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, вогонь охопив квартири з першого по дев’ятий поверх. На 23:50 відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Людей продовжують евакуйовувати.

Росія атакувала Київ 13 жовтня — фото, відео

Росія атакувала Київ 13 жовтня

Росія атакувала Київ 13 жовтня

Росія атакувала Київ 13 жовтня / © соцмережі

Росія атакувала Київ 13 жовтня / © соцмережі

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, пізно ввечері 13 жовтня у Києві знову пролунали вибухи. Столиця перебуває під атакою ворожої балістики.

Раніше в Солом’янському районі Києва зафіксували влучання безпілотника в офісну будівлю. Удар припав на рівень шостого поверху.

А вчора, 12 жовтня, ввечері армія РФ атакувала Дарницький район столиці. Там БпЛА влучив у 25-поверховий житловий будинок на рівні 12–16 поверхів. Загинуло двоє людей, ще щонайменше 11 постраждало.

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