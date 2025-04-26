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- Київ
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Росія знову атакувала Київщину: влада повідомила перші деталі
На Київщині є збиті ворожі цілі під час удару. Минулося без жертв та постраждалих.
Сьогодні, 26 квітня, у Київській області лунали вибухи — там працювали сили ППО.
Про це повідомили у КОВА.
«Чергова атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено», — йдеться у повідомленні.
Однак у Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль.
Наразі оперативні служби здійснюють роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Раніше повідомлялося, що у Харкові безпілотник влучив поряд з будинком. Серед постраждалих — 14-річний хлопець.