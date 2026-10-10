ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1118
Час на прочитання
1 хв

Росія знову атакувала Київ: "прилетіло" по шкільному стадіону — туди мчать екстрені служби

У Києві уламки безпілотника впали на шкільний стадіон.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака РФ

Атака РФ / © ТСН

Росія атакувала Святошинський района Києва ввечері 10 жовтня.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

Атака РФ на Київ 10 жовтня — що відомо

За його словами, у Святошинському районі уламки безпілотника впали на відкриту територію стадіону однієї з місцевих шкіл.

«Екстрені служби прямують на місце», — зазначив Кличко.

Згодом він повідомив, що відомо про 8 постраждалих. Лікарі госпіталізували також 15-річну дівчину.

Наразі фахівці обстежують ділянку. Інформація щодо наявності постраждалих або масштабів пошкоджень з’ясовується.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська завдали удару по центру Одеси ввечері 10 жовтня. Внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю та приміщення місцевого інтернет-провайдера.

Раніше в Києві ввечері 9 жовтня через падіння уламків безпілотника загорілася автівка біля бізнес-центру.

Новина доповнюється

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie