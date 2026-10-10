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Росія знову атакувала Київ: "прилетіло" по шкільному стадіону — туди мчать екстрені служби
У Києві уламки безпілотника впали на шкільний стадіон.
Росія атакувала Святошинський района Києва ввечері 10 жовтня.
Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.
Атака РФ на Київ 10 жовтня — що відомо
За його словами, у Святошинському районі уламки безпілотника впали на відкриту територію стадіону однієї з місцевих шкіл.
«Екстрені служби прямують на місце», — зазначив Кличко.
Згодом він повідомив, що відомо про 8 постраждалих. Лікарі госпіталізували також 15-річну дівчину.
Наразі фахівці обстежують ділянку. Інформація щодо наявності постраждалих або масштабів пошкоджень з’ясовується.
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Нагадаємо, російські війська завдали удару по центру Одеси ввечері 10 жовтня. Внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю та приміщення місцевого інтернет-провайдера.
Раніше в Києві ввечері 9 жовтня через падіння уламків безпілотника загорілася автівка біля бізнес-центру.