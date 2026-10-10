Атака РФ / © ТСН

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Росія атакувала Святошинський района Києва ввечері 10 жовтня.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

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Атака РФ на Київ 10 жовтня — що відомо

За його словами, у Святошинському районі уламки безпілотника впали на відкриту територію стадіону однієї з місцевих шкіл.

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«Екстрені служби прямують на місце», — зазначив Кличко.

Згодом він повідомив, що відомо про 8 постраждалих. Лікарі госпіталізували також 15-річну дівчину.

Наразі фахівці обстежують ділянку. Інформація щодо наявності постраждалих або масштабів пошкоджень з’ясовується.

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Нагадаємо, російські війська завдали удару по центру Одеси ввечері 10 жовтня. Внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю та приміщення місцевого інтернет-провайдера.

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Раніше в Києві ввечері 9 жовтня через падіння уламків безпілотника загорілася автівка біля бізнес-центру.

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