Росія здійснила масовану ракетну атаку на Київ

Ракетний удар

У Києві в ніч поти 27 грудня пролунали вибухи під час ракетної небезпеки.

Про це йдеться у повідомленні очільника міста Віталія Кличка.

У повідомленні вказується, що у столиці спрацювали сили протиповітряної оборони.

В свою чергу Повітряні сили раніше повідомляли про загрозу балістичного озброєння для столиці та низки регіонів.

Крім того, у повітряному просторі України були зафіксовані крилаті ракети «Калібр», запущені з акваторії Чорного моря.

Також ворог застосував для обстрілу столиці аеробалістичні ракети «Кинджал».

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 27 грудня здійснюють атаку на Україну ракетами типу «Калібр».

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 27 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.