Росія здійснила масовану ракетну атаку на Київ
У столиці України в ніч проти 27 грудня під час оголошеної ракетної небезпеки пролунали вибухи — місто перебувало під загрозою балістичного та крилатого удару з боку РФ.
У Києві в ніч поти 27 грудня пролунали вибухи під час ракетної небезпеки.
Про це йдеться у повідомленні очільника міста Віталія Кличка.
У повідомленні вказується, що у столиці спрацювали сили протиповітряної оборони.
В свою чергу Повітряні сили раніше повідомляли про загрозу балістичного озброєння для столиці та низки регіонів.
Крім того, у повітряному просторі України були зафіксовані крилаті ракети «Калібр», запущені з акваторії Чорного моря.
Також ворог застосував для обстрілу столиці аеробалістичні ракети «Кинджал».
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 27 грудня здійснюють атаку на Україну ракетами типу «Калібр».
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 27 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.