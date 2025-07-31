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- Київ
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Росія завдала підступного ракетного удару: які райони Києва постраждали (фото, відео)
Вранці 31 липня 2025 року росія завдала ракетного удару по Києву, пошкоджено будівлі у Шевченківському та Святошинському районах.
Ворог підступно завдав ракетного удару по Києву 31 липня 2025 року після тривалої тривоги.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Наслідки у Шевченківському та Святошинському районах.
Житлова забудова.
Є виклики медиків у Святошинський та у Шевченківський райони. Бригади виїхали.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділені медзакладу. Постраждалих немає.
Внаслідок атаки ворога на столицю пошкоджений житловий будинок у Святошинському районі. Екстрені служби прямують на місце.
Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.