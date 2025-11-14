Росія застосувала тактику "Зірки" для обстрілу Києва: експерт про нову загрозу

Атака на Київ 14 листопада / © Фото: Наталя Нагорна

Київ пережив масовану атаку 14 листопада. За словами військового експерта, окупанти вдарили «зірочкою» — з усіх боків одночасно. Дрони відволікали ППО, після чого летіла балістика, є 6 загиблих.

Про це розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 каналу.

експерт зазначив, що основним напрямком удару була столиця. Ворожі цілі заходили на Київ за особливою тактикою — «зірочкою», тобто одночасно з усіх азимутів.

«Безпілотники залітали з різних сторін, кружляли, виповняли головне завдання — відволікали ППО», — зауважив Роман Світан.

Після цього в хід пішли ракети кількох типів з різних напрямків:

«Калібри» заходили над Житомиром, фактично з боку Білорусі.

Балістика летіла з Курська та Брянська.

«Кинджали» запускали зі сходу.

«Так виходить „зірка“. Росіяни знайшли оптимальний механізм, який дозволяє виконувати поставлене завдання», — додав льотчик-інструктор.

За словами Світана, головна мета першої хвилі з дронів та ракет — змусити українську протиповітряну оборону працювати на повну потужність.

Коли ППО вже була перенасичена різними цілями, а локатори були розгорнуті над горизонтом і стали помітними, — у цей час окупанти запустили балістику.

«Вона мала „добити“ місця розташування ЗРК, локаторів, воєнні або інфраструктурні об’єкти», — пояснив експерт.

Наслідки атаки виявилися трагічними. На жаль, вже відомо про загибель 6 людей та десятки поранених. Роман Світан переконаний, що таким чином ворог тисне на столицю, щоб змусити Україну до капітуляції.

Він зазначив, що хоч ППО і відпрацювала добре, збити 100% балістичних ракет неможливо, і повністю закрити всю Україну практично нереально.

На думку експерта, єдиним дієвим методом протидії є симетрична відповідь.

«Дуже важливі дзеркальні удари, адже тільки вони можуть змусити ворога зупинитися», — підсумував Світан.

Нагадаємо, в ніч проти 14 листопада російські окупанти влаштували черговий масований комбінований удар. Загалом ворог запустив по Україні 19 ракет і 430 безпілотників.