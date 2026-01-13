Росія вночі атакувала Київщину: пошкоджені будинки, частина області без світла

Атака на Київщину

У ніч проти сьогодні Росія здійснила чергову атаку на Київську область. Під ударами опинилися мирні громади, житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це інформує КОВА.

За попередніми даними, у трьох районах області зафіксовано пошкодження житлової та господарської забудови.

«На щастя, за попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих», — стверджує влада.

Наслідки атаки

Вишгородський район: унаслідок ворожого удару виникла пожежа приватного житлового будинку.

Броварський район: пошкоджено три приватні будинки (вибиті вікна, пошкоджені фасади), автомобіль та тимчасову споруду.

Фастівський район: загорілася господарська будівля.

На місцях працюють рятувальники, енергетики, комунальні та аварійні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки, фіксують пошкодження та допомагають мешканцям.

Критично важливі об’єкти Київщини переведені на альтернативні джерела живлення та продовжують роботу.

Водночас через наслідки атаки у частині Бучанського району запроваджено екстрені відключення електроенергії. Також аварійні відключення продовжують діяти у Броварському та Бориспільському районах. В інших районах області застосовують стабілізаційні графіки.

В області працюють пункти Незламності, де люди можуть зігрітися, підзарядити телефони та отримати необхідну допомогу.

Жителів, у яких наразі є електропостачання, закликають користуватися ним ощадливо, аби пришвидшити стабілізацію енергосистеми та відновлення світла.

Нагадаємо, після атаки РФ Ірпінь Київської області повністю знеструмлений.

Так, від ночі 12 січня Ірпінь перебуває без світла через масовану ракетно-дронову атаку РФ.

«Звертаюся до всіх керівників критички: працюємо в посиленому режимі! ДСНС, водоканал, медицина та інші служби», — наголосив міський голова Маркушин.