Росія внаслідок масованої атаки знищила національний музей: подробиці
Під час атаки також пошкоджено вікна в сусідніх будинках.
Національний музей «Чорнобиль» знищено внаслідок ворожого удару по Києву у ніч на 24 травня.
Про це повідомив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Емельяненко.
За словами Ємельяненка, відчуття від руйнування такі самі, як коли росіяни знищили потужності в Чорнобильській зоні у 2022 році.
«Важко, та головне, що всі живі», — зазначив він.
У сусідніх будинках повилітали вікна. У одній квартирі затримали мародера, якого передали поліції.
«Злість тільки зростає. Поки живі, будемо мститись», — підкреслив Ємельяненко.
Наразі інформація про масштаби руйнувань та обставини удару уточнюється.
Атака Росії по Києву — останні новини
У ніч проти 24 травня росіяни масовано атакували Київ балістикою та БпЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Одна людина загинула, ще 21 — дістала поранень. Понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень.
Станцію метро «Лук’янівська» тимчасово закрили для пасажирів через пошкодження наземного вестибюля вибуховою хвилею, повідомили в КМДА.