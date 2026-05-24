Росія внаслідок масованої атаки знищила національний музей: подробиці

Обстріл Києва / © ТСН.ua

Реклама

Національний музей «Чорнобиль» знищено внаслідок ворожого удару по Києву у ніч на 24 травня.

Про це повідомив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Емельяненко.

За словами Ємельяненка, відчуття від руйнування такі самі, як коли росіяни знищили потужності в Чорнобильській зоні у 2022 році.

Реклама

Обстріл Києва / © Фото з відкритих джерел

«Важко, та головне, що всі живі», — зазначив він.

Обстріл Києва / © Фото з відкритих джерел

У сусідніх будинках повилітали вікна. У одній квартирі затримали мародера, якого передали поліції.

«Злість тільки зростає. Поки живі, будемо мститись», — підкреслив Ємельяненко.

© Фото з відкритих джерел

Наразі інформація про масштаби руйнувань та обставини удару уточнюється.

Реклама

Атака Росії по Києву — останні новини

У ніч проти 24 травня росіяни масовано атакували Київ балістикою та БпЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Одна людина загинула, ще 21 — дістала поранень. Понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень.

Станцію метро «Лук’янівська» тимчасово закрили для пасажирів через пошкодження наземного вестибюля вибуховою хвилею, повідомили в КМДА.

Новини партнерів