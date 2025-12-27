ТСН у соціальних мережах

1747
1 хв

Росія вдарила по гуртожитку НАУ в Києві — що відомо

Пошкоджено ліфтову шахту та вікна. На щастя, інформації про постраждалих немає.

Автор публікації
Софія Бригадир
Росіяни вдарили по гуртожитку НАУ

Під час нічної атаки на Київ 27 грудня Росія завдала удару по гуртожитку Національного авіаційного університету на рівні 9-го поверху в Солом’янському районі.

Про це повідомив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Ректорка НАУ Ксенія Семенова в коментарі РБК-Україна підтвердила факт ураження будівлі. За її словами, удар прийшовся на шахту ліфта. Постраждалих немає, однак у гуртожитку вибило вікна.

Варто зазначити, що у Дарницькому районі удар припав на 24-поверховий житловий будинок, а також спричинив пожежі у приватному секторі за іншою адресою. У Дніпровському районі пошкоджено 18-поверхівку — займання виникло на рівні четвертого поверху.

У кількох інших точках міста горять автомобілі, частково зруйновано гаражний кооператив, вибито шибки в будівлях. Станом на ранок відомо про щонайменше десятьох постраждалих, серед них 2 дітей.

Раніше ми повідомляли, що після удару частина столиці залишилася без тепла.

1747
