Росія вдарила по гуртожитку НАУ в Києві — що відомо
Пошкоджено ліфтову шахту та вікна. На щастя, інформації про постраждалих немає.
Під час нічної атаки на Київ 27 грудня Росія завдала удару по гуртожитку Національного авіаційного університету на рівні 9-го поверху в Солом’янському районі.
Про це повідомив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.
Ректорка НАУ Ксенія Семенова в коментарі РБК-Україна підтвердила факт ураження будівлі. За її словами, удар прийшовся на шахту ліфта. Постраждалих немає, однак у гуртожитку вибило вікна.
Варто зазначити, що у Дарницькому районі удар припав на 24-поверховий житловий будинок, а також спричинив пожежі у приватному секторі за іншою адресою. У Дніпровському районі пошкоджено 18-поверхівку — займання виникло на рівні четвертого поверху.
У кількох інших точках міста горять автомобілі, частково зруйновано гаражний кооператив, вибито шибки в будівлях. Станом на ранок відомо про щонайменше десятьох постраждалих, серед них 2 дітей.
Раніше ми повідомляли, що після удару частина столиці залишилася без тепла.