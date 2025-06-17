ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2336
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по "Укрзалізниці": що відомо про наслідки

Попри руйнування, рух поїздів не зупиняється — залізниця працює.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Наслідки обстрілу залізничної інфраструктури на Київщині після ракетної атаки РФ

Наслідки обстрілу залізничної інфраструктури на Київщині після ракетної атаки РФ / © "Укрзалізниця"

Під час масованої нічної атаки 17 червня пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура у Києві та Київській області.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання по об’єктах, пов’язаних із транспортною логістикою, зокрема інфраструктурою, задіяною у перевезенні українського зерна.

/ © Укрзалізниця

© Укрзалізниця

«Київ, сьогодняшній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське», — зазначили в «Укрзалізниці».

/ © Укрзалізниця

© Укрзалізниця

Проте залізничне сполучення по Києву та області працює в штатному режимі, пасажирські поїзди курсують за розкладом.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня Київ зазнав однієї з найпотужніших атак з боку Росії: ворог випустив по столиці 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки в Солом’янському та Дарницькому районах, де було знищено десятки квартир, авто і частину інфраструктури.

На місцях трагедії працюють рятувальники, комунальні служби та керівництво районів, допомагаючи людям розбирати завали й відновлювати елементарні умови для життя.

Характер руйнувань свідчить про прицільний обстріл саме житлової забудови: ракети влучали у верхні поверхи будинків і пробивали до підвалів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie