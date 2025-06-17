Росія вдарила по "Укрзалізниці": що відомо про наслідки

Наслідки обстрілу залізничної інфраструктури на Київщині після ракетної атаки РФ / © "Укрзалізниця"

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Під час масованої нічної атаки 17 червня пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура у Києві та Київській області.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання по об’єктах, пов’язаних із транспортною логістикою, зокрема інфраструктурою, задіяною у перевезенні українського зерна.

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© Укрзалізниця

«Київ, сьогодняшній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське», — зазначили в «Укрзалізниці».

© Укрзалізниця

Проте залізничне сполучення по Києву та області працює в штатному режимі, пасажирські поїзди курсують за розкладом.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня Київ зазнав однієї з найпотужніших атак з боку Росії: ворог випустив по столиці 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки в Солом’янському та Дарницькому районах, де було знищено десятки квартир, авто і частину інфраструктури.

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На місцях трагедії працюють рятувальники, комунальні служби та керівництво районів, допомагаючи людям розбирати завали й відновлювати елементарні умови для життя.

Характер руйнувань свідчить про прицільний обстріл саме житлової забудови: ракети влучали у верхні поверхи будинків і пробивали до підвалів.