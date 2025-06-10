Росія вдарила по Софійському собору та Одеській кіностудії (фото)

Пошкодження Софіївського собору. Фото: Микола Точицький

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У ніч на 10 червня російські війська завдали чергового удару по культурній спадщині України. Вибухова хвиля пошкодила Софійський собор у Києві — святиню, зведену ще в XI столітті.

Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

«Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення. Цей храм XI століття — це душа всієї України», — йдеться в повідомленні.

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Також постраждала Одеська кіностудія — унаслідок обстрілу пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищено декорації до фільму «Довженко» — масштабного проєкту про легендарного українського режисера.

«Агресор продовжує вбивати Одесу, людей та культурну спадщину. Вночі постраждала Одеська кіностудія — місце, де творилось українське кіно. Пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищені декорації до фільму „Довженко“ — національного проєкту про найвідомішого українського режисера. росія воює не лише з нашими містами — вона веде війну проти нашої культури, пам’яті, майбутнього», — зазначив міністр.

Пошкодження Софіївського собору. Фото: Микола Точицький

Пошкодження Софіївського собору. Фото: Микола Точицький

Наслідки російського обстрілу. Фото: Микола Точицький

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат розповів, куди цієї ночі цілилися росіяни.