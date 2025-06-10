Росія вдарила по Києву балістикою: у місті пролунали потужні вибухи

Вибухи пролунали у Києві / © Associated Press

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В Києві в ніч проти 10 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють Повітряні сили.

У повідомленні вказувалось на виходи балістики в напрямку Києва з північного-сходу.

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Пізніше повідомлялося про потужні вибухи у столиці.

Перед вибухами у столиці та регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників та балістичного озброєння.

Моніторингові канали повідомили про загрозу щонайменше трьох безпілотників.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 10 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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Ми раніше інформували, що в ніч проти 10 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.