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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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7612
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Росія вдарила по Києву балістикою: у місті пролунали потужні вибухи

Ворог обстріляв столицю балістичними ракетами.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Києві

Вибухи пролунали у Києві / © Associated Press

В Києві в ніч проти 10 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють Повітряні сили.

У повідомленні вказувалось на виходи балістики в напрямку Києва з північного-сходу.

Пізніше повідомлялося про потужні вибухи у столиці.

Перед вибухами у столиці та регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників та балістичного озброєння.

Моніторингові канали повідомили про загрозу щонайменше трьох безпілотників.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 10 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що в ніч проти 10 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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