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- Київ
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Росія вдарила по Києву балістикою: у місті пролунали потужні вибухи
Ворог обстріляв столицю балістичними ракетами.
В Києві в ніч проти 10 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють Повітряні сили.
У повідомленні вказувалось на виходи балістики в напрямку Києва з північного-сходу.
Пізніше повідомлялося про потужні вибухи у столиці.
Перед вибухами у столиці та регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників та балістичного озброєння.
Моніторингові канали повідомили про загрозу щонайменше трьох безпілотників.
Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 10 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що в ніч проти 10 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.