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Росія вдарила по енергооб’єкту в Києві: що відомо
У столиці зафіксували влучання по енергооб’єкту.
У Києві увечері 20 жовтня Росія атакувала один із об’єктів енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Атака РФ на Київ 20 жовтня — що відомо
За словами мера столиці, на місце події одразу вирушили всі необхідні екстрені служби.
Інформація щодо масштабів руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюється.
«У Шевченківському районі влучання в один з енергообʼєктів», — повідомив Кличко.
Росія атакує Київ — останні новини
Нагадаємо, 20 жовтня у Києві ворожий дрон влучив у медзаклад у Солом’янському районі, а в Голосіївському — на будівлю іншої лікарні впали уламки. Через атаку в столиці постраждали п’ятеро людей.
Також ми писали, що у Києві через відсутність електроенергії зупинився рух метро.
Раніше повідомялося, російська атака пошкодила операційний блок Інституту Стражеска у Києві. Медичний заклад опинився під ударом уже вдруге. Торік влучання припало на четвертий поверх інституту, а під час цієї атаки руйнувань зазнав шостий поверх, де розташований операційний блок.