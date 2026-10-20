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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Росія вдарила по енергооб’єкту в Києві: що відомо

У столиці зафіксували влучання по енергооб’єкту.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ

Атака РФ / © ТСН

У Києві увечері 20 жовтня Росія атакувала один із об’єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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За словами мера столиці, на місце події одразу вирушили всі необхідні екстрені служби.

Інформація щодо масштабів руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюється.

«У Шевченківському районі влучання в один з енергообʼєктів», — повідомив Кличко.

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Нагадаємо, 20 жовтня у Києві ворожий дрон влучив у медзаклад у Солом’янському районі, а в Голосіївському — на будівлю іншої лікарні впали уламки. Через атаку в столиці постраждали п’ятеро людей.

Також ми писали, що у Києві через відсутність електроенергії зупинився рух метро.

Раніше повідомялося, російська атака пошкодила операційний блок Інституту Стражеска у Києві. Медичний заклад опинився під ударом уже вдруге. Торік влучання припало на четвертий поверх інституту, а під час цієї атаки руйнувань зазнав шостий поверх, де розташований операційний блок.

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