Росія вдарила по Києву: на Оболоні горіла човнова станція, пошкоджено ресторан (фото)

Наслідки удару по човновій станції у Києві / © ДСНС

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Унаслідок російської атаки на Оболонський район Києва пошкоджено човнову станцію, автомобілі та споруди, а також сталося влучання в будівлю ресторану. Кількість постраждалих зросла до семи людей, троє з них перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомили речник Головного управління ДСНС України у Києві Павло Петров та керівник човнової станції Валерій Гудник у коментарі виданню Новини.LIVE.

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За словами Павла Петрова, повітряну тривогу в Києві оголосили близько 14:00, після чого пролунали вибухи. Попередньо, внаслідок влучання на відкритій території загорілися дерев’яні споруди, сміття та автомобілі.

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«Внаслідок влучання на відкритій території сталося загоряння дерев’яних споруд, сміття, автомобілів на загальній площі 200 квадратних метрів. На жаль, є інформація про щонайменше п’ятьох людей, які постраждали. Всім надається зараз необхідна медична допомога», — розповів речник ДСНС.

За його словами, рятувальники повністю ліквідували пожежу. На місці проводять розбирання та промивання конструкцій.

© ДСНС

Також в Оболонському районі зафіксували пошкодження одноповерхової споруди у дворі одного з багатоповерхових житлових будинків.

Станом на момент коментаря інформації про загиблих не було.

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Пошкоджені човни, контейнери та автомобілі

Керівник човнової станції Валерій Гудник повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджено приміщення для зберігання обладнання, контейнери, човни та автомобілі. Крім того, перекинуло одну яхту.

© ДСНС

За його словами, вибухова хвиля зачепила людей, які перебували на території станції та поблизу неї. Один із працівників, який приїхав на автомобілі, дістав пошкодження машини, а самого човняра вибухова хвиля відкинула настільки сильно, що його довелося госпіталізувати.

«Двоє більш серйозно постраждали. Наш човнар, його вибухова хвиля накрила, його повезли в лікарню швидкою. Я сподіваюся, з ним буде все нормально. І декілька людей постраждало, через вибухову хвилю», — розповів Гудник.

© ДСНС

Він зазначив, що наразі складно оцінити загальні збитки. Хоча пошкоджене майно не було особливо дорогим, удар завдав шкоди човнам, контейнерам та іншому обладнанню.

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Удар біля місця прогулянок

Гудник наголосив, що човнова станція працює на цьому місці з 1974 року, а її територія є закритою. Водночас у вихідний день поблизу перебувають люди, які гуляють у парку «Наталка».

© ДСНС

«Це закрита територія. Тут в нас знаходиться з радянських часів 1974 року. Люди тут гуляють, це ж субота. Вони ж в парк „Наталка“ ходять. Але територія закрита. Чужі тут не ходять», — сказав керівник станції.

Він підкреслив, що найважливішими наслідками атаки є не матеріальні збитки, а травми людей.

Троє постраждалих у тяжкому стані

Мер Києва Віталій Кличко повідомив також про влучання в будівлю ресторану на Оболоні. За його словами, там виникла пожежа, яку почали гасити рятувальники.

Спочатку в будівлі ресторану виявили чотирьох постраждалих. Один із них перебував у тяжкому стані, медики надавали їм необхідну допомогу.

Згодом Кличко повідомив про збільшення кількості постраждалих унаслідок атаки на Оболонський район до семи людей.

«5 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень. Троє з них — у тяжкому стані», — зазначив мер.

Нагадаємо, у суботу, 10 жовтня, російські реактивні дрони, а потім ще й ракети, атакували Київ. У місті від самого ранку кілька разів оголошували тривогу. В обідню пору сталися вибухи.

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