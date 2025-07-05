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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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207
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Росія вдарила дронами по Київщині: у КОВА розповіли про наслідки

Унаслідок атаки БпЛА на Київщині постраждали школа, магазин і житло.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
БпЛА

БпЛА

У ніч на 5 липня російські безпілотники атакували Київську область. Під ударом опинилися мирні населені пункти, зокрема Бориспільський район.

Про це повідомила пресслужба КОВа у Telegram.

За повідомленням місцевої влади, сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно — частину ворожих цілей було знищено. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

Втім, унаслідок атаки в одному з населених пунктів Бориспільського району зазнали руйнувань кілька об’єктів: пошкоджено будівлі школи, котельні, магазину, будинку культури, приватного будинку та автомобіля. У приміщеннях вибиті вікна та двері, фасади посічені уламками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 5 липня 2025 року у Києві та кількох областях України оголосили повітряну тривогу.

Окрім того, Київ у ніч проти 4 липня пережив одну з найбільших комбінованих атак. 550 засобів повітряного нападу по Україні. І майже все, чим сьогодні атакувала Росія — на столицю. Наразі зафіксовано понад 20 локацій з пошкодженнями.

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