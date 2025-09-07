ТСН у соціальних мережах

445
1 хв

Росія цілеспрямовано націлю ударні БпЛА на багатоповерхівки Києва — КМВА

Зафіксовано руйнування та щонайменше двоє постраждалих.

Ігор Бережанський
Атака БпЛА на Київ

Атака БпЛА на Київ / © tsn.ua

У Києві російські дрони влучили в багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах столиці. Виникли пожежі й руйнування.

Про це повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко.

За словами начальника КМВА, надходить інформація про влучання у житлові будинки — дев’яти та шістнадцятиповерхівку у Святошинському районі.

«Фіксуємо влучання ворожих дронів в житлові 9-типоверхівки Святошинського району. Ще на кількох локаціях. На місці пожежі. Також у Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено 4-поверховий житловий будинок. Росіяни цілеспрямовано, свідомо бʼють по цивільних обʼєктах», йдеться у повідомленні.

Кличко повідомив, що у чотириповерхівці в Дарницькому районі сталося часткове руйнування третього поверху будинку.

Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок масованої атаки.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 7 вересня завдають масованого ракетно-дронового удару по Україні.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 7 вересня в Дніпрі та Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

