Росія змінила тактику, зосередивши удари на повній ізоляції Києва від енергосистеми. У місті, де температура впала до -11 °C, сотні будинків залишилися без тепла, змушуючи молоді родини з дітьми залишати свої домівки. Поки тривають дискусії про мирні переговори, Кремль намагається зламати моральний дух українців.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Кремль упродовж багатьох років намагається «заморозити» Україну, аби змусити її капітулювати. Саме цієї зими удари стали найпотужнішими й найруйнівнішими за весь період повномасштабної війни.

Однак цього тижня масовані російські атаки дронами та ракетами призвели до найбільшого за час війни колапсу теплопостачання й електроенергії в Києві. Юристка Юлія Михайлюк та менеджер телекомпанії Ігор Гончарук були змушені жити в квартирі, де в буквальному сенсі було видно власний подих, тоді як температура на вулиці опускалася до близько −11 °C. Ігор намагався врятувати ситуацію саморобним обігрівачем — поставив цеглину на газовий пальник, однак це майже не дало результату. Зрештою подружжя ухвалило складне рішення. Вони посадили свого однорічного сина до авто і виїхали з Києва до родичів у село.

Яка мета російських атак по електроенергії та опаленню в Києві?

Саме в момент, коли Київ накрила справжня зимова холоднеча, Росія різко активізувала удари по системах опалення й електропостачання столиці. Головна мета цих атак — підірвати моральний стан цивільного населення та примусити українську владу до поступок у межах мирних переговорів за посередництва адміністрації президента США Дональда Трампа.

Для Києва це не перший досвід масштабних блекаутів за час війни. Водночас цьогорічні ракетні та дронові удари мають значно глибші наслідки. Електроенергія зникає на кілька діб поспіль, а близько 500 багатоквартирних будинків залишилися без опалення взагалі — міська влада називає це найбільшим інфраструктурним збоєм за весь період повномасштабного вторгнення.

Попри те що основні бойові дії відбуваються далеко від столиці — переважно на сході України, — Київ залишається важливою символічною мішенню.

«Місто недосяжне для наземних військ РФ, але перебуває в зоні ураження дронів і ракет. Мета Москви — зробити його непридатним для життя. І якщо Київ дивовижно витримував роки війни, то найбільш уразливим він стає саме взимку», — зазначається у статті.

Росія прагне відрізати три міста від загальної енергомережі

Цієї зими, за словами директора Центру досліджень енергетичної промисловості Олександра Харченка, Росія сфокусувалася на трьох великих містах — Києві, Одесі та Дніпрі. Йдеться про спробу відрізати їх від загальної енергомережі, а згодом знищити місцеві електростанції. Атаки повторюються приблизно раз на два тижні, що унеможливлює повноцінні відновлювальні роботи.

«Вони намагаються бити по тих ділянках, де саме триває відновлення. У нас багато поранених і загиблих енергетиків», — сказав Харченко.

Минулої п’ятниці російські удари по трансформаторних підстанціях у Києві та навколо нього фактично відрізали столицю від зовнішніх джерел електроенергії. Одночасно були атаковані всі три київські електростанції, що працюють на газі та вугіллі, через що місто втратило власні ресурси тепла й світла.

Як живе Київ в умовах блекауту?

За словами Харченка, у вівторок місто, яке зазвичай споживає близько 2000 мегават електроенергії, функціонувало менш ніж на десятій частині цього обсягу. Обмежені ресурси спрямовували на роботу водопостачання, метро та іншої критичної інфраструктури. Більшість житлових будинків залишилися без електрики.

Із подальшим зниженням температури тисячі мешканців столиці втратили й опалення. Київські електростанції забезпечують не лише електроенергію, а й гарячу воду для централізованого теплопостачання. Влада спробувала компенсувати дефіцит, підключивши газові котельні, однак цього тепла явно не вистачає.

«Ми боремося за виживання», — сказав мер Києва Віталій Кличко під час візиту до будинку для літніх людей, який нині опалюється аварійним котлом. За його словами, Росія «намагається зламати настрій населення».

«Путіну ми як населення не потрібні. Йому потрібна власність. Йому потрібна Україна», — зазначив Кличко.

Мер також звернув увагу на дефіцит боєприпасів для систем протиповітряної оборони, зокрема американських ракет Patriot, і закликав західних партнерів наростити допомогу.

«Це питання життя цивільного населення. Будь ласка, допоможіть нам», — наголосив він.

Заклик до киян про переїзд до інших міст

Повторні удари Росії серйозно ускладнюють відновлення інфраструктури: частину об’єктів, пошкоджених у п’ятницю, було знову атаковано вже в ніч проти понеділка.

Кличко порадив мешканцям, які мають таку можливість, тимчасово переїхати до родичів в інших містах, однак про масову евакуацію не йдеться.

«Багато людей втомилися», — сказав 23-річний юрист Володимир Дородко.

За його словами, тягар війни змушує частину українців говорити про завершення бойових дій навіть ціною територіальних поступок.

«Матері синів, які служать в армії, говорять це прямо: давайте віддамо Донбас, аби люди не гинули й нас не бомбили», — розповів Дородко.

Водночас сам він категорично не підтримує такий сценарій, вважаючи, що будь-які поступки лише підживлять апетити Кремля. Українцям, за його словами, залишається лише триматися.

Ситуація зі світлом, теплом у Києві зараз і дії влади

Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розкритикував київську владу за недостатню підготовку до енергетичної кризи. Кличко відповів на закиди, зазначивши, що кількість будинків без опалення вже вдалося скоротити з 6000 до 400, а всі лікарні забезпечені автономним живленням. Мер наголосив, що комунальники працюють цілодобово на морозі, та закликав відкласти політичні суперечки заради виживання міста.

У Києві та області за дорученням міністра енергетики Дениса Шмигаля створено штаб із ліквідації наслідків атак на енергосистему, який працюватиме в режимі 24/7. Основна мета органу — оперативна стабілізація тепло- та електропостачання, прискорення ремонтів пошкоджених об’єктів і залучення міжнародної допомоги для формування запасів обладнання.

На 15 січня у Києві близько 300 багатоповерхівок досі залишаються без опалення після масованих атак на енерговузол. Кличко повідомив, що на Правому березі ситуація стабілізувалася, проте на Лівому відновлення ускладнене через критичний дефіцит електрики, необхідної для роботи котелень.