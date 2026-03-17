Росія могла застосувати новий дрон із ШІ: експерт про «Ланцет» у центрі Києва

БпЛА «Ланцет»

Російські війська могли застосувати нову модифікацію дрона-камікадзе, уламки якого впали у Києві на Майдані Незалежності. Ймовірно, йдеться про безпілотник, створений на базі «Ланцета», який могли запустити з іншого дрона, наприклад «Шахеда».

Про це у коментарі для Еспресо повідомив авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій Богдан Долінце.

«Ймовірно, денне застосування такого дрона могло бути тестуванням нової технології та способом отримати більше фото- й відеодоказів для аналізу ефективності атаки», — зауважив експерт.

За його словами, з огляду на наявну інформацію, найімовірніше йдеться про модифікацію російського безпілотника типу «Ланцет», який могли скинути з «Шахеда» або іншого подібного носія.

«Якщо говорити про такі системи, то вони, в принципі, можуть мати якісь елементи штучного інтелекту або машинного навчання для того, щоб виконувати завдання дистанційно, без пілота. Конкретно саме таких зразків раніше вони не застосовували, або, принаймні, їх не було видно. Але певні схожі технології розробляє як Україна, так і Росія. В першу чергу тут йде мова про тестування певних нових розробок», — пояснює Долінце.

Експерт зазначає, що використання таких систем може створювати додаткові ризики через їхню автономність.

За його словами, це може становити загрозу як для цивільних об’єктів, так і для інфраструктури.

«З високою ймовірністю тут якраз мова йшла здебільшого про певне показове застосування, в тому числі для того, щоб отримати більше інформації щодо наслідків такої атаки. В денний час доби є можливість отримати більшу кількість різних фото– та відеоматеріалів з відкритих джерел, таким чином підтвердивши або спростувавши ефективність того чи іншого засобу», — підсумував Богдан Долінце.

Експерти Defense Express також припускають, що удар «Ланцетом», який мав ознаки використання автономного штучного інтелекту, міг бути демонстрацією нових можливостей російських атак.

Чи був саме цей об’єкт ціллю удару, чи дрон насправді намагався вразити іншу ціль, наразі з’ясовується.

«З великою долею ймовірності у цьому дроні-камікадзе „Ланцет“ був використаний штучний інтелект. Він був налаштований на ройове використання, автономну навігацію, пошук цілей та удар без зв’язку з оператором. На це вказує дуже незвичне маркування у вигляді кольорових кругів», — повідомили у виданні.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва зафіксували падіння уламків російського дрона «Ланцет» зі штучним інтелектом.

Ми раніше інформували, що експерт пояснив, чому РЕБ безсилий проти дрона «Ланцет» зі ШІ, який виявили у центрі Києва.