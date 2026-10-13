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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Росія масовано вдарила під Києвом: у вогні чотири райони, загинула людина

Росія продовжує завдавати ударів по Київщині. Протягом доби постраждали чотири райони області, є загиблий та травмовані.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Атака на Київщину

Атака на Київщину / © ТСН

Упродовж минулої доби російські атаки на Київщину забрали життя однієї людини. Ще троє жителів області зазнали травм. Руйнування та пошкодження зафіксували в чотирьох районах

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Загалом від ворожих ударів постраждав 21 об’єкт. Серед них — 11 приватних домоволодінь, чотири транспортні засоби, адміністративні приміщення, будинок культури, заклад освіти, складська будівля та об’єкт інфраструктури.

У Броварському районі пошкоджено два приватні домоволодіння та автомобіль. У Бучанському районі зафіксовано пошкодження дев’яти приватних домоволодіннь, двох транспортних засобів та складської будівлі.

У Білоцерківському районі пошкоджено приміщення адміністративної будівлі, будинок культури, заклад освіти та транспортний засіб.

У Фастівському районі внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Нагадаємо, у столиці від самого ранку лунають сирени — місто атакують російські БпЛА. Зокрема, під прицілом опинився Дарницький район. Травми отримала одна жінка.

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