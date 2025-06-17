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- Київ
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Росія масовано атакувала Київщину БпЛА та ракетами: є поранені
Російська атака триває
Росіяни масовано атакують Київщину БпЛА та ракетами 17 червня 2025 року. Під ударами мирні населені пункти області.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник у повідомленні у соцмережах.
На жаль, у Вишгородському районі поранено жінку 1970 року народження. У неї різана рана правого плеча. Необхідна медична допомога надається.
Пошкоджено приватний будинок. У ньому вибиті вікна.
У Броварському районі унаслідок ворожої атаки сталося загоряння даху приватного будинку. Також фіксується пожежа господарчої будівлі на території підприємства.
Детальна інформація згодом.
Ворожа атака триває. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине. Бережіть себе та своїх близьких.
Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.