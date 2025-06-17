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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
428
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1 хв

Росія масовано атакувала Київщину БпЛА та ракетами: є поранені

Російська атака триває

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ДСНС

ДСНС / © ТСН.ua

Росіяни масовано атакують Київщину БпЛА та ракетами 17 червня 2025 року. Під ударами мирні населені пункти області.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник у повідомленні у соцмережах.

  • На жаль, у Вишгородському районі поранено жінку 1970 року народження. У неї різана рана правого плеча. Необхідна медична допомога надається.

  • Пошкоджено приватний будинок. У ньому вибиті вікна.

  • У Броварському районі унаслідок ворожої атаки сталося загоряння даху приватного будинку. Також фіксується пожежа господарчої будівлі на території підприємства.

  • Детальна інформація згодом. 

  • Ворожа атака триває. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине. Бережіть себе та своїх близьких.

Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.

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