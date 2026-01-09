Росія масовано атакувала Київ: застосували балістику, “Калібри” та сотні дронів

ДСНС / © ТСН.ua

Під час нічної атаки на Київ 9 січня 2026 року російська армія здійснила комбінований удар із застосуванням балістичних, крилатих ракет та ударних безпілотників. За дуже орієнтовними оцінками, по столиці було випущено до 12 балістичних ракет типу «Іскандер-М», а також від 22 до 27 крилатих ракет «Калібр».

Крім того, ворог застосував понад 200 ударних безпілотників типу Shahed. За словами військового оглядача Богдан Мирошников, крилаті ракети «Калібр» рухалися двома довгими «змійками», фактично одна за одною, що свідчить про спробу перевантажити систему протиповітряної оборони.

Водночас за попередніми оцінками, загроза з повітря залишається. Російські війська ще можуть застосувати аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» — орієнтовно 4–5 одиниць, а також крилаті ракети типу «Іскандер-К» у кількості до 6–12 одиниць.

Офіційна інформація щодо точної кількості засобів повітряного нападу та наслідків атаки уточнюється. Сили протиповітряної оборони продовжують роботу.

Тим часом триває атака на Київ: пожежі та пошкодження будинків у чотирьох районах, медики виїхали на виклики.