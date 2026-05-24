Росія масовано атакувала Київ ракетами та дронами: пошкодження є в усіх районах столиці, є загиблий

У ніч проти 24 травня російські війська завдали комбінованого удару по Києву, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок атаки пошкодження зафіксовані в усіх районах столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Станом на 05:30 відомо про 13 постраждалих. Семеро людей госпіталізували, ще шістьом медики надали допомогу на місці. За попередньою інформацією, одна людина загинула.

У Дарницькому районі через падіння уламків дронів та ракет пошкоджені гуртожиток, кілька нежитлових приміщень, СТО та автомобілі, припарковані біля житлового будинку.

В Оболонському районі безпілотник влучив у приватний одноповерховий житловий будинок. Також загоряння сталися біля триповерхового житлового будинку та у 16-поверхівці. Вогонь перекинувся і на ще один житловий будинок.

У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили два житлові будинки та офісний центр. На парковці загорілися автомобілі. Крім того, пожежі виникли на території двох шкіл. Також рятувальники ліквідовували займання на газовій трубі між житловими будинками.

У Дніпровському районі уламки впали на дах житлового будинку. Після влучання БпЛА у приватний будинок виникла пожежа. Пошкоджено також складську будівлю та гаражний кооператив.

У Святошинському районі уламки ракети впали на приватний одноповерховий житловий будинок.

У Подільському районі уламки впали на територію нежитлової забудови.

У Голосіївському районі уламки ракети впали на дах 24-поверхового житлового будинку.

У Деснянському районі уламки БпЛА влучили у будівлі супермаркету та торговельного центру.

У Солом’янському районі після влучання безпілотника на рівні 23 поверху 24-поверхового будинку сталося загоряння та руйнування конструкцій.

У Печерському районі внаслідок влучання БпЛА в 20-поверховий житловий будинок виникла пожежа.

На місцях працюють рятувальники, медики та правоохоронці. У столиці триває ліквідація наслідків масованої російської атаки.

У Шевченківському районі Києва після російської атаки вхід до укриття однієї зі шкіл, де перебували люди, попередньо засипало уламками.

