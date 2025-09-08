ТСН у соціальних мережах

Київ
58
1 хв

Росія атакує Київщину ударними безпілотниками: в області працює ППО

Росіяни атакували Київщину ударними дронами.

Ігор Бережанський
Робота сили ППО

Робота сили ППО / © Associated Press

Російські загарбники в ніч проти 8 вересня атакували ударними безпілотниками Київську область.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! На Київщині працюють сили ППО», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, що під атакою перебувають низка населених пунктів на Київщині, зокрема Україна та Обухів.

Під атакою перебуває енергетична інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом.

Ми раніше інформували, що Росія посилила атаки дронів, встановлюючи нові рекорди майже щомісяця за кількістю випущеної зброї.

