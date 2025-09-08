- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 58
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Київщину ударними безпілотниками: в області працює ППО
Росіяни атакували Київщину ударними дронами.
Російські загарбники в ніч проти 8 вересня атакували ударними безпілотниками Київську область.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! На Київщині працюють сили ППО», — йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють, що під атакою перебувають низка населених пунктів на Київщині, зокрема Україна та Обухів.
Під атакою перебуває енергетична інфраструктура.
Раніше повідомлялося, що під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом.
Ми раніше інформували, що Росія посилила атаки дронів, встановлюючи нові рекорди майже щомісяця за кількістю випущеної зброї.