ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1332
Час на прочитання
1 хв

Росія атакує Київ балістикою: у столиці пролунала серія вибухів — перші подробиці

На Київ летять щонайменше шість балістичних ракет. У місті пролунали вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака РФ

Атака РФ / © ТСН.ua

У Києвi ввечері 6 листопада під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Атака РФ на Київ — що відомо

За даними Повітряних Сил ЗСУ, в напрямку столиці зафіксовано щонайменше 6 балістичних ракет.

Мешканців столиці закликають негайно прямувати до укриттів або дотримуватися правила двох стін до офіційного відбою повітряної тривоги.

Деталі щодо наслідків атаки та роботи систем протиповітряної оборони з’ясовуються.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попереджав, що російські війська готують нові удари по енергетиці, мостах через Дніпро та цивільній інфраструктурі України.

Раніше ми писали, що росіяни атакували Дніпро дронами: пролунало понад 30 вибухів. Зруйновано будинки приватного сектору, пошкоджено гаражний кооператив та об’єкти інфраструктури.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie