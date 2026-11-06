Атака РФ / © ТСН.ua

Реклама

У Києвi ввечері 6 листопада під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Реклама

Атака РФ на Київ — що відомо

За даними Повітряних Сил ЗСУ, в напрямку столиці зафіксовано щонайменше 6 балістичних ракет.

Реклама

Мешканців столиці закликають негайно прямувати до укриттів або дотримуватися правила двох стін до офіційного відбою повітряної тривоги.

Деталі щодо наслідків атаки та роботи систем протиповітряної оборони з’ясовуються.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попереджав, що російські війська готують нові удари по енергетиці, мостах через Дніпро та цивільній інфраструктурі України.

Раніше ми писали, що росіяни атакували Дніпро дронами: пролунало понад 30 вибухів. Зруйновано будинки приватного сектору, пошкоджено гаражний кооператив та об’єкти інфраструктури.

Реклама

Новини партнерів