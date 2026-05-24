- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 255
- Час на прочитання
- 2 хв
Росія атакувала серце українського мистецтва: постраждав художній музей у Києві (фото)
Під час нічного обстрілу Києва 24 травня постраждав Національний художній музей України (NAMU). Ударна хвиля пошкодила історичну будівлю, де зберігаються шедеври від княжої доби до сучасності.
Внаслідок нічної повітряної атаки РФ 24 травня на Київ зазнала пошкоджень будівля Національного художнього музею України (NAMU). Ударною хвилею зачепило споруду, яка є пам’яткою архітектури, історії та монументального мистецтва національного значення.
Про це повідомили у Міністерстві культури України.
Росія атакувала художній музей України у Києві — що відомо
Повідомляється, що наразі профільні служби спільно з працівниками музею оглядають приміщення, документують наслідки обстрілу та встановлюють точні масштаби руйнувань. Очільниця відомства підкреслила, що такі дії є цілеспрямованою кампанією проти української культури.
«Національний художній музей України — це місце, де зберігається історія українського мистецтва. Росія систематично атакує цивільну інфраструктуру й культурні інституції. Кожен такий удар — спроба залякати та знищити нашу ідентичність», — наголосила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України — Міністерка культури України Тетяна Бережна.
Незважаючи на завдані збитки, профільне міністерство та керівництво установи вже розробляють план ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
«Ми документуємо всі пошкодження та продовжуємо працювати над відновленням нашої пошкодженої культурної спадщини», — додала урядовиця.
Національний художній музей України належить до найстаріших та найважливіших культурних осередків держави. Його фонди налічують десятки тисяч унікальних творів, які репрезентують розвиток українського мистецтва від княжої доби й давнього іконопису до класичного живопису та сучасних арт-проєктів.
Наслідки атаки РФ на Національний художній музей України у Києві 24 травня — фото
РФ атакувала Україні «Орешніком» — що відомо про масований удар 24 травня
Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Є руйнування у Києві, на Черкащині та Кіровоградщині. Також РФ атакувала Хмельницьку область.
У мережі з’явилося відео удару балістичною ракетою «Орешнік» по Білій Церкві.
У Черкасах російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку. Троє людей у лікарні.
Також у соцмережах поширюють відео моменту влучання російського безпілотника у підйомний кран у Києві.