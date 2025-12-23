- Дата публікації
Росія атакувала Київщину: є жертва
У Київській області є жертва через російський удар.
На Київщині є наслідки через атаку РФ по Україні. Так, у Вишгородському районі сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку.
По це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.
За його даними, на жаль, загинула 76-річна жінка.
«Найщиріші слова співчуття родині та близьким», — зазначив Калашник.
Ще троє людей тут травмовано: чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження. Вони отримали осколкові поранення.
«Всім постраждалим на місці надана медична допомога», — йдеться у повідомленні.
Є наслідки й в Обухівському районі — зачепило два приватні будинки. Там вибиті вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.
Мешканців регіону закликали перебувати в укриттях, адже ворожа атака триває.
Раніше ми писали, що у Києві пролунав вибух. ППО працює по ворожих цілях.