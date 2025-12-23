ТСН у соціальних мережах

Київ
278
1 хв

Росія атакувала Київщину: є жертва

У Київській області є жертва через російський удар.

Катерина Сердюк
Атака ракетами й дронами

На Київщині є наслідки через атаку РФ по Україні. Так, у Вишгородському районі сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку.

По це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

За його даними, на жаль, загинула 76-річна жінка.

«Найщиріші слова співчуття родині та близьким», — зазначив Калашник.

Ще троє людей тут травмовано: чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження. Вони отримали осколкові поранення.

«Всім постраждалим на місці надана медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Є наслідки й в Обухівському районі — зачепило два приватні будинки. Там вибиті вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.

Мешканців регіону закликали перебувати в укриттях, адже ворожа атака триває.

Раніше ми писали, що у Києві пролунав вибух. ППО працює по ворожих цілях.

278
