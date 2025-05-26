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- Київ
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Росія атакувала Київщину дронами та крилатими ракетами: що відомо — фото
Київська область пережила чергову нічну атаку дронів та ракет. ППО збила ворожі цілі, але є пошкодження приватних будинків у Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах.
Росія знову атакувала Київщину безпілотниками та крилатими ракетами в ніч проти понеділка, 26 травня.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
«Чергова нічна ворожа комбінована атака БпЛА та крилатими ракетами на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі», — йдеться у повідомленні.
Постраждалих серед населення немає.
Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
Унаслідок ворожої атаки зафіксовані такі пошкодження:
Бориспільському районі пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди.
У Фастівському районі пошкоджено один приватний будинок.
У Бучанському районі пошкоджено автомобіль.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, російська армія останнім часом почала атакувати Україну фактично новими «Шахедами».