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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Росія атакувала Київщину дронами та крилатими ракетами: що відомо — фото

Київська область пережила чергову нічну атаку дронів та ракет. ППО збила ворожі цілі, але є пошкодження приватних будинків у Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Робота ППО на Київщині

Робота ППО на Київщині / © Київ Оперативний

Росія знову атакувала Київщину безпілотниками та крилатими ракетами в ніч проти понеділка, 26 травня.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«Чергова нічна ворожа комбінована атака БпЛА та крилатими ракетами на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі», — йдеться у повідомленні.

Постраждалих серед населення немає.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Унаслідок ворожої атаки зафіксовані такі пошкодження:

  • Бориспільському районі пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди.

  • У Фастівському районі пошкоджено один приватний будинок.

  • У Бучанському районі пошкоджено автомобіль.

Росія атакувала Київщину дронами та крилатими ракетами / © Поліція Київської області

Росія атакувала Київщину дронами та крилатими ракетами / © Поліція Київської області

Росія атакувала Київщину дронами та крилатими ракетами / © Поліція Київської області

Росія атакувала Київщину дронами та крилатими ракетами / © Поліція Київської області

Росія атакувала Київщину дронами та крилатими ракетами / © Поліція Київської області

Росія атакувала Київщину дронами та крилатими ракетами / © Поліція Київської області

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, російська армія останнім часом почала атакувати Україну фактично новими «Шахедами».

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