Наслідки атаки / © ДСНС

Реклама

У ніч проти 24 січня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети.

У ДСНС повідомили про ситуацію у районах та показали фото наслідків атаки.

Ситуація станом на ранок, 24 січня:

У Голосіївському районі є руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики: загинула жінка, ще 2 людини травмовані. Також пошкоджений приватний житловий будинок.

Під час ударів виникла пожежа / © ДСНС

У Дніпровському районі вогнеборці ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу. За іншою адресою зайнявся бензовоз, стався витік пального. Пожежу наразі локалізовано. Постраждала 1 людина.

У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося руйнування та займання незаселеної житлової багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.

У Солом’янському районі пошкоджена офісна будівля.

Рятувальники на місці пожежі / © ДСНС

Люди ховалися у метро / © Associated Press

Наслідки удару / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 24 січня Україна зазнала масштабної повітряної атаки з боку РФ. Серед цілей були Київ і Харків, ворог випустив десятки безпілотників, а також балістичні та крилаті ракети. У столиці є загиблі.

Реклама

Через обстріл Києва поїзди метро на зеленій лінії тимчасово курсують зі змінами, повідомили в КМДА. Рух поїздів здійснюється між станціями «Сирець» — «Видубичі» та між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір».