Росія атакувала Київ ракетами та дронами — фото наслідків
Зафіксовано потрапляння у низці районах, відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.
У ніч проти 24 січня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети.
У ДСНС повідомили про ситуацію у районах та показали фото наслідків атаки.
Ситуація станом на ранок, 24 січня:
У Голосіївському районі є руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики: загинула жінка, ще 2 людини травмовані. Також пошкоджений приватний житловий будинок.
У Дніпровському районі вогнеборці ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу. За іншою адресою зайнявся бензовоз, стався витік пального. Пожежу наразі локалізовано. Постраждала 1 людина.
У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося руйнування та займання незаселеної житлової багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.
У Солом’янському районі пошкоджена офісна будівля.
Нагадаємо, у ніч проти 24 січня Україна зазнала масштабної повітряної атаки з боку РФ. Серед цілей були Київ і Харків, ворог випустив десятки безпілотників, а також балістичні та крилаті ракети. У столиці є загиблі.
Через обстріл Києва поїзди метро на зеленій лінії тимчасово курсують зі змінами, повідомили в КМДА. Рух поїздів здійснюється між станціями «Сирець» — «Видубичі» та між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір».