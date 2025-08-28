ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
6315
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Київ балістикою: які наслідки

У ніч проти 28 серпня 2025 року росіяни атакували Київ балістичними ракетами та дронами. У столиці пролунала серія вибухів, є наслідки в кількох районах. Повітряна тривога триває, мешканців закликають перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 28 серпня 2025 року росіяни атакували Київ балістикою. Пролунала низка вибухів. Атака ударними дронами триває.

Через російську атаку балістикою є наслідки в Шевченківському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“Оцінюємо масштаб пошкоджень. Загроза ще залишається, зокрема від ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях”.

Є виклик медиків у Дніпровський район столиці. Бригада прямує на місце. 

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

  • Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!

  • Також екстрені служби виїхали в Шевченківський та Дарницький райони.

  • Також падіння уламків у Деснянському районі. Служби прямують.

  • Виклик медиків ще на кілька локацій у Дарницькому районі. Масована атака на столицю триває. У місті працюють сили ППО. Не покидайте укриттів!

Пізніше влада заявила, що комбінована атака на столицю триває, в різних районах міста чути роботу ППО.

Закликаємо киян та гостей міста залишатися в укриттях.

