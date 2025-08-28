Росія атакувала Київ балістикою: які наслідки

Ракета / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 28 серпня 2025 року росіяни атакували Київ балістикою. Пролунала низка вибухів. Атака ударними дронами триває.

Через російську атаку балістикою є наслідки в Шевченківському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“Оцінюємо масштаб пошкоджень. Загроза ще залишається, зокрема від ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях”.

Є виклик медиків у Дніпровський район столиці. Бригада прямує на місце.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!

Також екстрені служби виїхали в Шевченківський та Дарницький райони.

Також падіння уламків у Деснянському районі. Служби прямують.

Виклик медиків ще на кілька локацій у Дарницькому районі. Масована атака на столицю триває. У місті працюють сили ППО. Не покидайте укриттів!

Пізніше влада заявила, що комбінована атака на столицю триває, в різних районах міста чути роботу ППО.

Закликаємо киян та гостей міста залишатися в укриттях.