Росія атакувала Київ балістикою: які наслідки
У ніч проти 28 серпня 2025 року росіяни атакували Київ балістичними ракетами та дронами. У столиці пролунала серія вибухів, є наслідки в кількох районах. Повітряна тривога триває, мешканців закликають перебувати в укриттях.
У ніч проти 28 серпня 2025 року росіяни атакували Київ балістикою. Пролунала низка вибухів. Атака ударними дронами триває.
Через російську атаку балістикою є наслідки в Шевченківському, Дарницькому та Дніпровському районах.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
“Оцінюємо масштаб пошкоджень. Загроза ще залишається, зокрема від ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях”.
Є виклик медиків у Дніпровський район столиці. Бригада прямує на місце.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!
Також екстрені служби виїхали в Шевченківський та Дарницький райони.
Також падіння уламків у Деснянському районі. Служби прямують.
Виклик медиків ще на кілька локацій у Дарницькому районі. Масована атака на столицю триває. У місті працюють сили ППО. Не покидайте укриттів!
Пізніше влада заявила, що комбінована атака на столицю триває, в різних районах міста чути роботу ППО.
Закликаємо киян та гостей міста залишатися в укриттях.