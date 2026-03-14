Росія атакувала Київ балістичними ракетами та «Цирконами»

Ворог атакував Київ / © Associated Press

Російські загарбники в ніч проти 14 березня атакували Київ та область балістичними та протикорабельними ракетами.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, про пуски балістичних ракет у напрямку Київщини з Брянської області, а також з Криму.

Моніторингові канали зазначають, що з окупованого Криму ворог запускав протикорабельні ракети «Циркон».

Очільник Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у столиці та роботу протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 14 березня здійснюють масовану ракетно-дронову атаку України.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 14 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.