Росія атакувала Київ балістичними ракетами та «Цирконами»
У столиці України пролунали вибухи.
Російські загарбники в ніч проти 14 березня атакували Київ та область балістичними та протикорабельними ракетами.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, про пуски балістичних ракет у напрямку Київщини з Брянської області, а також з Криму.
Моніторингові канали зазначають, що з окупованого Криму ворог запускав протикорабельні ракети «Циркон».
Очільник Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у столиці та роботу протиповітряної оборони.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 14 березня здійснюють масовану ракетно-дронову атаку України.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 14 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.