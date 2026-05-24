Росія атакувала будинок, де живе посол Албанії: Тирана викликала російського дипломата

Росія атакувала будинок посла Албанії у Києві / фото ілюстративне / © Associated Press

Реклама

У ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. В Албанії вже різко відреагували на російську атаку.

Про це повідомив міністр у справах Європи та закордонних справ Албанії Феріт Годжа.

Росіяни атакували будинок у Києві, де живе посол Албанії

За словами міністра закордонних справ Албанії, країна рішуче засуджує чергову жорстоку та невибіркову атаку Росії балістичними ракетами по Україні, яку росіяни здійснили «повністю ігноруючи людські життя та елементарні норми людяності».

Реклама

«Цього разу було вражено житловий комплекс, де проживає посол Албанії в Україні, що поставило його життя під серйозну загрозу. Це неприйнятно!», — пише очільник МЗС Албанії Феріт Годжа.

Він додав, що напади на цивільні райони та дипломатичний персонал є серйозною ескалацією та яскравим нагадуванням про людську ціну російської тривалої агресії.

Годжа заявив, що ця війна триває надто довго. Міністр нагадав, що росіяни продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та будинки в Україні. Попри це, українці не зламалися.

«Росія не перемагає; вона лише вбиває, руйнує та завдає широкомасштабних руйнувань і страждань», — написав Феріт Годжа.

Реклама

«Ми повторюємо наш заклик до Росії негайно припинити ці напади, покласти край війні проти України, повністю дотримуватися міжнародного права та повернутися до переговорів», — підсумував міністр закордонних справ Албанії.

Він додав, що Албанія продовжить твердо стояти на боці України та підтверджує непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Годжа заявив, що винні у цих нападах мають бути притягнуті до відповідальності.

Албанія викликала російського посла для надання пояснень.

Пошкодження у Києві після російської атаки 24 травня

Нагадаємо, унаслідок звірячої російської масованої атаки на Київ сьогодні вночі зафіксовано численні руйнування по всьому місту, зокрема постраждала низка знакових культурних та історичних об’єктів.

Реклама

Російські удари були спрямовані на фактичний центр міста. Зокрема, у центрі столиці вперше з часів Другої світової війни зазнала незначних пошкоджень історична будівля Міністерства закордонних справ, збудована у 1939 році. Окрім цього, через вибухову хвилю та падіння уламків постраждала офісна частина стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського, де вибило вікна.

Значних руйнувань та пошкоджень зазнали відомі київські музеї та релігійні споруди:

Національний музей «Чорнобилю» на Подолі: пошкоджено будівлю, у сусідніх будинках вилетіли вікна, на місці затримали мародера.

Пам’ятки на Поштовій площі: постраждали Церква Різдва Христового та Поштова станція, де повибивало вікна.

Національний художній музей України: ударна хвиля пошкодила будівлю-пам’ятку, наразі документують масштаби руйнувань та готують план відновлення.

Монастир домініканців: ракета зруйнувала сусідню будівлю, а в самому монастирі пошкоджено вікна, двері, келії ченців, каплицю та аудиторії Інституту св. Томи Аквінського; серед сусідів є поранені.

Київська опера: пошкодження будівлі театру.

Київська Мала опера на Лук’янівці: пам’ятка історії та архітектури вкотре зазнала руйнувань від нищівного удару РФ.

Національний центр «Український дім»: на Хрещатику розбито частину фасадних вікон, проте люди залишилися цілими, оскільки персонал перебував в укритті.

Новини партнерів