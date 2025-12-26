Роботу колеса огляду у Києві на Подолі хочуть заборонити: у чому причина

Колесо огляду на київському Подолі / © Київська міська прокуратура

Реклама

Опорні конструкції відомого оглядового колеса на Контрактовій площі у Києві тримаються на гнилих дерев’яних брусах. Прокуратура звернулася до суду з вимогою заборонити експлуатацію об’єкта через реальну загрозу життю людей.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Ризик обрушення: що виявив огляд

У межах кримінального провадження правоохоронці провели технічний огляд атракціону. Результати виявилися критичними: опорна металева конструкція масивного колеса встановлена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному стані.

Реклама

За даними слідства, дерев’яні опори мають ознаки:

глибокого гниття та руйнування структури;

тривалого впливу вологи;

наявності порожнин (деревина кришиться при мінімальному механічному впливі).

«Усе це створює загрозу здоров’ю та життю людей», — наголошують у прокуратурі.

Судовий позов та кримінальна справа

Подільська окружна прокуратура вже подала до суду клопотання про накладення арешту на атракціон із повною забороною його експлуатації. Такий захід має на меті попередити можливу аварію та травмування відвідувачів.

Дерев’яні бруси колеса огляду мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини, а також сліди тривалого впливу вологи / © Київська міська прокуратура

Досудове розслідування наразі триває за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створило загрозу загибелі людей).

Реклама

На оприлюднених прокуратурою фото та відео видно, що під вагою металевих конструкцій дерево фактично перетворилося на труху.

Дата публікації 13:16, 26.12.25 Кількість переглядів 5 У Києві на Подолі можуть заборонити роботу колеса огляду

Нагадаємо, що у Києві під час обриву тросу на атракціоні-спуску через Дніпро загинув хлопець 20 років. Коли хлопець здійснював спуск по канатній дорозі та доїхав до середини річки Дніпро стався обрив троса, в результаті чого він впав у воду.