Різанина у школі Києва: що відомо про постраждалих і підлітка-нападника

У Києві триває лікування школяра та вчительки, на яких напав учень з ножем. Самого нападника невдовзі планують виписати з лікарні.

Про це медики повідомили кореспондентам hromadske.

Стан підозрюваного задовільний, його випишуть уже 16 січня. Після цього справою хлопця займатимуться правоохоронці.

Постраждалий школяр перебуває в хірургічному відділенні. У нього зафіксували проникні поранення живота і травму руки. Медики зазначають, що остаточні терміни реабілітації наразі визначити складно — все залежатиме від загоєння та роботи з реабілітологом для відновлення функцій верхньої кінцівки.

39-річна вчителька наразі у стабільному стані середньої тяжкості і продовжує лікування у клінічному відділенні.

Що відомо про напад у школі на Оболоні

Нагадаємо, напад стався 12 січня. Тоді учень 9 класу приніс до школи два ножі, шолом і балаклаву. Спершу він поранив вчительку, а потім однокласника. Після цього хлопець поранив і себе у шкільній вбиральні.

Правоохоронці кваліфікували інцидент як замах на вбивство. В телефоні нападника виявили листування з невідомими особами, тож слідство перевіряє можливий вплив на підлітка сторонніх осіб.

Згодом повідомлялося, що курувати учня, який вчинив різанину в школі Києва, могли спецслужби РФ.