- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 519
- Час на прочитання
- 1 хв
Різанина у школі Києва: що відомо про постраждалих і підлітка-нападника
У Києві школяр напав на однокласника та вчительку. Лікарі повідомили про стан постраждалих і коли випишуть нападника.
У Києві триває лікування школяра та вчительки, на яких напав учень з ножем. Самого нападника невдовзі планують виписати з лікарні.
Про це медики повідомили кореспондентам hromadske.
Стан підозрюваного задовільний, його випишуть уже 16 січня. Після цього справою хлопця займатимуться правоохоронці.
Постраждалий школяр перебуває в хірургічному відділенні. У нього зафіксували проникні поранення живота і травму руки. Медики зазначають, що остаточні терміни реабілітації наразі визначити складно — все залежатиме від загоєння та роботи з реабілітологом для відновлення функцій верхньої кінцівки.
39-річна вчителька наразі у стабільному стані середньої тяжкості і продовжує лікування у клінічному відділенні.
Що відомо про напад у школі на Оболоні
Нагадаємо, напад стався 12 січня. Тоді учень 9 класу приніс до школи два ножі, шолом і балаклаву. Спершу він поранив вчительку, а потім однокласника. Після цього хлопець поранив і себе у шкільній вбиральні.
Правоохоронці кваліфікували інцидент як замах на вбивство. В телефоні нападника виявили листування з невідомими особами, тож слідство перевіряє можливий вплив на підлітка сторонніх осіб.
Згодом повідомлялося, що курувати учня, який вчинив різанину в школі Києва, могли спецслужби РФ.