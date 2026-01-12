Різанина у школі Києва: напад кваліфіковано як замах на вбивство, знайдено слід спецслужб РФ

Поліція та школяр, який здійснив напад / © Поліція Києва

Доповнено додатковими матеріалами

Після того, як в Оболонського району Києва учень 9 класу в касці та масці напав із ножем на вчительку та однокласника, поліція відкрила справу за статтею про замах на вбивство та виявила у телефоні підлітка підозрілі контакти.

Про це повідомила поліція Києва.

Подробиці про напад школяра на вчительку та однокласника

За попередніми даними, інцидент стався вранці 12 січня в одному з навчальних закладів. Учень 9 класу, перебуваючи у вбиральні, заздалегідь підготувався до нападу — одягнув маску та каску, після чого увірвався до класу та з ножем напав на 39-річну класну керівницю та свого 14-річного однокласника.

У результаті нападу в неповнолітнього зафіксовано множинні різані поранення спини та передпліччя, а в педагогині — колото-різані ушкодження рук і живота. Обох постраждалих доправили до лікарні, де медикивстановлюють ступінь тяжкості отриманих травм.

Після скоєного нападник повернувся до вбиральні, де завдав собі ножових поранень руки та живота. Наразі цей 14-річний підліток також перебуває в медичному закладі та отримує необхідну допомогу.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство двох та більше осіб. В межах досудового розслідування встановлюватимуть мотив скоєння злочину.

Листування зі спецслужбами РФ

«Крім того, під час слідчих дій в телефоні підозрюваного правоохоронці виявили листування із ймовірно ворожими спецслужбами. Наразі тривають слідчі дії», — зауважили в поліції.

