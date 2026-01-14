Різанина в київській школі: суд обрав запобіжний захід підлітку

Підліток, підозрюваний у замаху на вбивство вчительки / © Київська міська прокуратура

Учневі 9-го класу, який влаштував різанину в одній зі шкіл Києва, обрано запобіжний захід. За рішенням суду підліток перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«За клопотанням ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури 14-річному мешканцеві Київщини обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави строком на 60 днів», — повідомили у прокуратурі.

Також там зазначають, що наразі підозрюваний залишається в медичному закладі під цілодобовим наглядом правоохоронців, проте одразу після закінчення лікування його переведуть до слідчого ізолятора.

Що відомо про різанину у школі в Києві

Згідно з матеріалами слідства, трагедія сталася вранці 12 січня 2026 року. Учень дев’ятого класу прийшов до навчального закладу з заздалегідь підготовленим спорядженням: у його рюкзаку виявили балаклаву, шолом і два ножі.

Хлопець спочатку завдав кількох ножових поранень вчительці історії, а після цього напав на свого однокласника.

Також йшлося про те, що спецслужби РФ могли курувати учня, який вчинив різанину в школі Києва. Про це повідомили в коментарі ТСН.ua поінформовані джерела в правоохоронних органах, адже поліція виявила в телефоні підлітка підозрілі контакти.

Правоохоронці кваліфікували дії неповнолітнього як закінчений замах на вбивство двох осіб згідно з частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування наразі проводять слідчі Оболонського управління поліції Києва. Ювенальні прокурори та детективи встановлюють усі обставини й мотиви злочину, що призвів до госпіталізації вчительки та учня.