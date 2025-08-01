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Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Києві 10 тіл загиблих, серед яких дворічна дитина
У Києві кількість загиблих внаслідок російського удару по Святошинському району зросла до 26 осіб, серед них троє дітей.
Протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі Києва 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років.
Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.
Таким чином кількість жертв російського удару по столиці в ніч на 31 липня зросла до 26 осіб, з яких 3 - діти.
Постраждали 159 людей, з них - 16 дітей.
Психологи ДСНС надали допомогу 112 людям.
З місця проведення робіт вивезено понад 2000 тонн уламків.
До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки.
Роботи тривають.
Нагадаємо, комбінована атака 31 липня показала, що удари Росії спрямовані на знищення українських міст, зокрема і Києва, вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.
На жаль, кількість постраждалих у Києві через атаку 31 липня постійно зростає. Серед них — п’ятимісячна дівчинка.
Відомо про загибель дітей. Зокрема, 6-річного хлопчика. РФ маленького українського каратиста Матвійка Марченка.
У столиці загалом пошкоджено понад 100 об’єктів. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.