Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Києві 10 тіл загиблих, серед яких дворічна дитина

Атака на Київ / © ДСНС

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Протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі Києва 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.

Таким чином кількість жертв російського удару по столиці в ніч на 31 липня зросла до 26 осіб, з яких 3 - діти.

Постраждали 159 людей, з них - 16 дітей.

Психологи ДСНС надали допомогу 112 людям.

З місця проведення робіт вивезено понад 2000 тонн уламків.

До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки.

Роботи тривають.

© ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Нагадаємо, комбінована атака 31 липня показала, що удари Росії спрямовані на знищення українських міст, зокрема і Києва, вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

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На жаль, кількість постраждалих у Києві через атаку 31 липня постійно зростає. Серед них — п’ятимісячна дівчинка.

Відомо про загибель дітей. Зокрема, 6-річного хлопчика. РФ маленького українського каратиста Матвійка Марченка.

У столиці загалом пошкоджено понад 100 об’єктів. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.