Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці в Києві завершено: з’явилися фото

Удар по Києву 28 серпня / © Управління ДСНС Києва

Кількість загиблих у Києві внаслідок російської ракетно-дронової атаки в ніч на четвер сягнула 23, з них 22 на місці удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі, де завершились рятувальні роботи, доля ще восьми людей невідома.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Facebook.

«На місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи. Триває розбір зруйнованих конструкцій. Станом на цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання, серед них чотири дитини. Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих», — написав Зеленський в Телеграм у п’ятницю після доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

«Загалом тієї ночі росіяни вбили 23 людини у Києві. Досі залишається невідомою доля 8 людей. Ще 53 були поранені. Усім їм надано необхідну допомогу», — додав голова держави.

За словами президента, РФ повинна понести відповідальність за цей удар, як і за всі інші удари по Україні, українцях «та по всіх намаганнях світу завершити цю війну», та закликав США, країни ЄС та «великої двадцятки» (G20) до посилення санкцій проти держави-агресора.

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

«Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати „шахеди“ для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно. Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності. Росія розуміє тільки силу, і прояви сили зараз потрібні. Сполучені Штати, Європа, країни „двадцятки“ мають цю силу», — написав Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed, дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові ракети «Кинджал». Під обстріл потрапили житлові квартали, приватні будинки та інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки по Києву стали четверо дітей, двоє з яких померли в лікарні.