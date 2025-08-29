ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
310
Час на прочитання
2 хв

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці в Києві завершено: з’явилися фото

Загалом у ніч проти 28 серпня росіяни вбили 23 людини у Києві. Досі залишається невідомою доля вісьмох людей. Ще 53 були поранені.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Удар по Києву 28 серпня

Удар по Києву 28 серпня / © Управління ДСНС Києва

Кількість загиблих у Києві внаслідок російської ракетно-дронової атаки в ніч на четвер сягнула 23, з них 22 на місці удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі, де завершились рятувальні роботи, доля ще восьми людей невідома.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Facebook.

«На місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи. Триває розбір зруйнованих конструкцій. Станом на цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання, серед них чотири дитини. Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих», — написав Зеленський в Телеграм у п’ятницю після доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

«Загалом тієї ночі росіяни вбили 23 людини у Києві. Досі залишається невідомою доля 8 людей. Ще 53 були поранені. Усім їм надано необхідну допомогу», — додав голова держави.

За словами президента, РФ повинна понести відповідальність за цей удар, як і за всі інші удари по Україні, українцях «та по всіх намаганнях світу завершити цю війну», та закликав США, країни ЄС та «великої двадцятки» (G20) до посилення санкцій проти держави-агресора.

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Києві завершено / © Володимир Зеленський

«Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати „шахеди“ для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно. Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності. Росія розуміє тільки силу, і прояви сили зараз потрібні. Сполучені Штати, Європа, країни „двадцятки“ мають цю силу», — написав Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed, дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові ракети «Кинджал». Під обстріл потрапили житлові квартали, приватні будинки та інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки по Києву стали четверо дітей, двоє з яких померли в лікарні.

Дата публікації
Кількість переглядів
310
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie