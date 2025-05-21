Рясні дощі та зливи з грозами: Діденко розповіла про погоду на День Києва

На День Києва прогнозують дощі / © УНІАН

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Найближчої неділі, 25 травня, відзначають День Києва. Саме у цей день у столиці очікуються сильні опади.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

«Уважно! За попередніми прогнозами на День Києва, 25-го травня, у столиці ймовірні рясні зливи із грозами», — спрогнозувала вона.

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День Києва завжди припадає на останню неділю травня. Вперше свято було організоване 1982 року, коли місту виповнилося 1500 років. День Києва ніколи не був державним святом, тому понеділок, який іде після нього, не є додатковим вихідним навіть у мирні часи.

Щодо погоди завтра, 22 травня, то в Україні буде тепло. Практично повсюди домінуватиме тепла повітряна маса, протягом дня +18…+24 градуси.

Дощі з грозами пройдуть у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, на Сумщині та Харківщині. На решті території країни переважатиме суха погода.

У четвер, 22 травня, у Києві буде без істотних опадів, а вдень повітря прогріється до +22 градусів.

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Раніше ТСН.ua повідомляв, що погода в Україні готує сюрпризи. Синоптики пояснили, чому літо запізнюється і коли чекати справжнього тепла в Україні.

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