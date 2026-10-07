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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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РФ знову атакує Київ: є загибла, у столиці — відключення води і світла

Увечері внаслідок чергової атаки російських безпілотників на Київ загинула жінка, а на правому березі столиці виникли перебої з водопостачанням

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Удар по Києву ввечері 7 жовтня:

Удар по Києву ввечері 7 жовтня: / © pexels.com

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві під час «жовтої» повітряної тривоги знову пролунали вибухи. РФ продовжує тероризувати українську столицю своїми дронами.

Про це повідомляють КМДА і мер Віталій Кличко.

Так, сьогодні ввечері в Оболонському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка. Крім того, внаслідок падіння уламків виникло загоряння автомобілів, припаркованих у дворі житлового будинку.

Мер Віталій Кличко додав, що через проблему з електропостачанням частково знеструмлено водопровідні насосні станції. Тому на правому березі міста виникли перебої з водопостачанням. Кличко запевнив, що енергетики працюють над відновленням.

Крім того, у ДТЕК повідомили, що за командою «Укренерго» у Києві та Київській області застосовано екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Згодом у КМДА повідомили, що на правому березі Києва тимчасово призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі.

Як виняток — район Оболонь та житловий масив Виноградар (Подільський район), де електротранспорт продовжує рух.

Також через відсутність електропостачання тимчасово призупинено рух фунікулера.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві уламки впали на п’ятиповерхівку у Соломʼянському районі. У будинку спалахнула пожежа.

Раніше в «Укренерго» повідомили, що в окремих областях України запровадили аварійні відключення світла через наслідки ворожих обстрілів.

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