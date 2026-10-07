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- Київ
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РФ знову атакує Київ: є загибла, у столиці — відключення води і світла
Увечері внаслідок чергової атаки російських безпілотників на Київ загинула жінка, а на правому березі столиці виникли перебої з водопостачанням
У Києві під час «жовтої» повітряної тривоги знову пролунали вибухи. РФ продовжує тероризувати українську столицю своїми дронами.
Про це повідомляють КМДА і мер Віталій Кличко.
Так, сьогодні ввечері в Оболонському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка. Крім того, внаслідок падіння уламків виникло загоряння автомобілів, припаркованих у дворі житлового будинку.
Мер Віталій Кличко додав, що через проблему з електропостачанням частково знеструмлено водопровідні насосні станції. Тому на правому березі міста виникли перебої з водопостачанням. Кличко запевнив, що енергетики працюють над відновленням.
Крім того, у ДТЕК повідомили, що за командою «Укренерго» у Києві та Київській області застосовано екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють.
Згодом у КМДА повідомили, що на правому березі Києва тимчасово призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі.
Як виняток — район Оболонь та житловий масив Виноградар (Подільський район), де електротранспорт продовжує рух.
Також через відсутність електропостачання тимчасово призупинено рух фунікулера.
Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві уламки впали на п’ятиповерхівку у Соломʼянському районі. У будинку спалахнула пожежа.
Раніше в «Укренерго» повідомили, що в окремих областях України запровадили аварійні відключення світла через наслідки ворожих обстрілів.