Удар по Києву ввечері 7 жовтня: / © pexels.com

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У Києві під час «жовтої» повітряної тривоги знову пролунали вибухи. РФ продовжує тероризувати українську столицю своїми дронами.

Про це повідомляють КМДА і мер Віталій Кличко.

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Так, сьогодні ввечері в Оболонському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка. Крім того, внаслідок падіння уламків виникло загоряння автомобілів, припаркованих у дворі житлового будинку.

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Мер Віталій Кличко додав, що через проблему з електропостачанням частково знеструмлено водопровідні насосні станції. Тому на правому березі міста виникли перебої з водопостачанням. Кличко запевнив, що енергетики працюють над відновленням.

Крім того, у ДТЕК повідомили, що за командою «Укренерго» у Києві та Київській області застосовано екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Згодом у КМДА повідомили, що на правому березі Києва тимчасово призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі.

Як виняток — район Оболонь та житловий масив Виноградар (Подільський район), де електротранспорт продовжує рух.

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Також через відсутність електропостачання тимчасово призупинено рух фунікулера.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві уламки впали на п’ятиповерхівку у Соломʼянському районі. У будинку спалахнула пожежа.

Раніше в «Укренерго» повідомили, що в окремих областях України запровадили аварійні відключення світла через наслідки ворожих обстрілів.

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