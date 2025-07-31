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- Київ
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РФ завдала удару по Соломʼянському району Києва: палає освітній заклад та авто
У Солом’янському районі Києва зафіксовано п’ять місць влучань, серед яких освітній заклад та житловий будинок.
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Росія продовжує завдавати ударів, є інформація вже про 5 локацій у Соломʼянському районі Києва.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Пожежа в освітньому закладі, палають авто, падіння уламків на 9 поверх житлового будинку.
Залишайтесь в укриттях!
У Соломʼянському районі горить квартира на 5 поверсі. Інформація про постраждалих встановлюється.
Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.