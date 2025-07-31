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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3382
Час на прочитання
1 хв

РФ завдала удару по Соломʼянському району Києва: палає освітній заклад та авто

У Солом’янському районі Києва зафіксовано п’ять місць влучань, серед яких освітній заклад та житловий будинок.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Росія продовжує завдавати ударів, є інформація вже про 5 локацій у Соломʼянському районі Києва.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

  • Пожежа в освітньому закладі, палають авто, падіння уламків на 9 поверх житлового будинку.

  • Залишайтесь в укриттях!

  • У Соломʼянському районі горить квартира на 5 поверсі. Інформація про постраждалих встановлюється.

Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.

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