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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву: загинуло 9 людей (фото)

Росія завдала потужного удару по Києву: тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Київ 24 квітня

Атака на Київ 24 квітня / © ДСНС

Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соціальних мережах.

  • За попередніми даними, загинули 9 людей, 63 постраждалих, 42 госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей.

  • Сталися руйнування в житлових будинках: тривають пошуки людей під завалами. 

Атака на Київ 24 квітня _1 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 24 квітня _2 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 24 квітня _2 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 24 квітня _3 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 24 квітня _6 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 24 квітня _2 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 24 квітня _4 / © ДСНС

© ДСНС

  • Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння. 

  • Наразі у 5 районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Нагадаємо, Харків теж зазнав ракетних ударів та атаки дронами.

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