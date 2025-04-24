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РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву: загинуло 9 людей (фото)
Росія завдала потужного удару по Києву: тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки.
Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву.
Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соціальних мережах.
За попередніми даними, загинули 9 людей, 63 постраждалих, 42 госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей.
Сталися руйнування в житлових будинках: тривають пошуки людей під завалами.
Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.
Наразі у 5 районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.
Нагадаємо, Харків теж зазнав ракетних ударів та атаки дронами.