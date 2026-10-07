РФ воює з туалетним папером: втретє за пів року розтрощила Київський картонно-паперовий комбінат

Наслідки російської атаки на Київський картонно-паперовий комбінат / © Київський картонно-паперовий комбінат

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Російські війська 7 жовтня втретє за пів року завдали ракетного удару по Київському картонно-паперовому комбінату. Внаслідок потужних вибухів спалахнули пожежі, роботу підприємства повністю зупинено.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Київського картонно-паперового комбінату.

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Київський картонно-паперовий комбінат втретє за останні шість місяців зазнав атаки російськими ракетами. Унаслідок удару серйозно пошкоджено виробничі та складські приміщення підприємства, обладнання й інженерні комунікації.

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Потужні вибухи спричинили пожежі. Наразі над їхньою ліквідацією продовжують працювати рятувальники.

Роботу виробництва зупинено.

«Попри серйозні матеріальні збитки, для нас головне, що ніхто з наших працівників, які діяли згідно з безпековими інструкціями, не постраждав», — йдеться в заяві підприємства.

Зауважимо, Київський картонно-паперовий комбінат є підприємством целюлозно-паперової галузі. Воно спеціалізується на виробництві картону, гофротари та санітарно-гігієнічної продукції. Зокрема, комбінат випускає туалетний папір під брендами «Обухів 65», «Обухівська», «Диво», «Диво Premio» та «Диво Бізнес», а також паперові рушники, серветки й папір-основу.

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Атака на Київську область 7 жовтня — які наслідки

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня російські окупанти здійснили комбіновану атаку дронами та балістичними ракетами на Київщину. В Обухівському районі пошкоджено три виробничо-складські приміщення, а також вантажівку з причепом, виникли пожежі. Постраждалих немає.

Після атаки в Іванкові, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові та Броварах зафіксували погіршення якості повітря через дрібнодисперсний пил. Мешканцям цих населених пунктів порадили зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити більше води та ввімкнути очищувачі повітря на максимум.

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