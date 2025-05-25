РФ "вгатила" по гуртожитку КНУ ім. Шевченка: ректор розповів про наслідки

Пошкоджений гуртожиток

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Сьогодні вночі, 25 травня, під час масованого удару по Києву, росіяни серед іншого влучили у студентський гуртожиток КНУ імені Тараса Шевченка в Голосіївському районі столиці.

Про деталі атаки розповів ректор КНУ ім. Шевченка Володимир Бугров, передає «Еспресо».

За словами ректора, приблизно за пів години після опівночі шматок підбитого російського шахеда впав біля зовнішньої стіни одного з гуртожитків. І, на жаль, перебив трубу з газом. Своєю чергою, вибух газу спричинив руйнування в цьому гуртожитку. Сусідні гуртожитки теж від цього вибуху трішки постраждали, там пошкоджені вікна.

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«По людях — тут були студенти і студентки двох наших факультетів. Серйозних пошкоджень немає. Четверо (людей — Ред.) отримали дрібні травми. Була надана допомога, від шпиталізації відмовилися. Зараз ми всіх студентів переселяємо в інший гуртожиток. Ми даємо таку можливість, бо тут поки що експлуатація буде непридатна. Хоча є частина кімнат на другу сторону, в яких жодних пошкоджень немає. Але тут, бачите — вибух газу. Відключений газ, електрика. Будуть працювати вибухотехніки, поліція на предмет того, чи залишилися якісь уламки. Відбувається огляд усіх приміщень, щоб скласти акти про пошкодження», — розповів Бугров.

Він похвалив, що дуже добре спрацювали екстрені служби і швидко відпрацювала поліція.

«Всі-всі-всі відпрацювали. І зараз ми маємо теж, бачите, результати. Зібралися і наші мешканці, і мешканці сусідніх будинків. Багато бажаючих. Ось основна частина зараз прибрана. Залишається те, що всередині. А там будемо далі бачити за результатами бюджетної експертизи, що треба робити. Поки не відомо, скільки часу», — каже ректор.

Бугров також відповів, чи має університет кошти, щоб самостійно відремонтувати гуртожиток.

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«Ресурсів, які є, вони планувалися для інших об’єктів, для того, щоб розвивати. Тепер ми, знаєте, змушені будемо перенаправляти. Тому ми оголошуємо збір благодійної допомоги для всіх бажаючих. Робиться спілка випускників університету, яка вже зарекомендувала себе таким збором для Інституту журналістики. І саме тому люди, які закінчили університет, вони беруться допомагати нам в цьому», — підсумував ректор КНУ імені Шевченка.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські війська знову завдали масованого удару по Україні дронами та ракетами.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки удару.

Зокрема, президент Зеленський розповів, що серед іншого, в результаті удару РФ пошкоджений гуртожиток історичного факультету.

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