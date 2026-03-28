РФ вдарила по житловому будинку на Київщині: є поранений

Ілюстративний колаж / © tsn.ua

Реклама

Сьогодні ввечері, 28 березня ворог здійснив чергову атаку безпілотниками на Київську область. У Броварському районі зафіксовано руйнування приватного сектору та поранення цивільного мешканця.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

«У східній частині Броварщини пошкоджено приватний будинок», — зазначив він.

Реклама

Внаслідок вибухової хвилі чоловік 1959 року народження отримав травми від уламків скла. На щастя, поранення виявилия незначні — госпіталізація не знадобилася. Тому всю необхідну допомогу йому надали на місці.

Нагадаємо, увечері 28 березня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії. Вибухи пролунали у Хмельницькій області.