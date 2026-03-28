РФ вдарила по житловому будинку на Київщині: є поранений
На Київщині внаслідок атаки дронів пошкоджено будинок — є постраждалий чоловік.
Сьогодні ввечері, 28 березня ворог здійснив чергову атаку безпілотниками на Київську область. У Броварському районі зафіксовано руйнування приватного сектору та поранення цивільного мешканця.
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.
«У східній частині Броварщини пошкоджено приватний будинок», — зазначив він.
Внаслідок вибухової хвилі чоловік 1959 року народження отримав травми від уламків скла. На щастя, поранення виявилия незначні — госпіталізація не знадобилася. Тому всю необхідну допомогу йому надали на місці.
Нагадаємо, увечері 28 березня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії. Вибухи пролунали у Хмельницькій області.