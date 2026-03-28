ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
433
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по житловому будинку на Київщині: є поранений

На Київщині внаслідок атаки дронів пошкоджено будинок — є постраждалий чоловік.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Ілюстративний колаж

Ілюстративний колаж / © tsn.ua

Сьогодні ввечері, 28 березня ворог здійснив чергову атаку безпілотниками на Київську область. У Броварському районі зафіксовано руйнування приватного сектору та поранення цивільного мешканця.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

«У східній частині Броварщини пошкоджено приватний будинок», — зазначив він.

Внаслідок вибухової хвилі чоловік 1959 року народження отримав травми від уламків скла. На щастя, поранення виявилия незначні — госпіталізація не знадобилася. Тому всю необхідну допомогу йому надали на місці.

Нагадаємо, увечері 28 березня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії. Вибухи пролунали у Хмельницькій області.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie