РФ вдарила по ще одній школі у Києві: подробиці

Російські окупанти під час масованої атаки на Київ влучили ще в одну школу у Шевченківському районі. У будівлі сталася пожежа, кількість постраждалих у столиці зросла до дев’яти.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У Києві під час масованої атаки РФ зафіксували влучання ще в одну школу. У Шевченківському районі столиці після удару спалахнула пожежа на другому поверсі навчального закладу. Російські окупанти знову атакують цивільну інфраструктуру міста.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, наразі у столиці відомо про дев’ятьох постраждалих. П’ятьох людей госпіталізували, ще чотирьом медики надали допомогу на місці.

Екстрені служби працюють на місці пожежі у школі та в інших районах міста, де зафіксували падіння уламків і влучання. Під час нічної атаки у Києві також пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі у багатоповерхівках та приватному секторі.

Раніше Кличко повідомляв, що в одному з укриттів школи у Шевченківському районі перебували люди, а вхід до сховища був засипаний через атаку.

Повітряна тривога у столиці триває. Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях до відбою.

Нагадаємо, що вся Україна під ракетною загрозою: РФ підняла в небо МіГ-31К

