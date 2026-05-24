РФ вдарила по ще одній школі у Києві: подробиці
Російські окупанти під час масованої атаки на Київ влучили ще в одну школу у Шевченківському районі. У будівлі сталася пожежа, кількість постраждалих у столиці зросла до дев’яти.
У Києві під час масованої атаки РФ зафіксували влучання ще в одну школу. У Шевченківському районі столиці після удару спалахнула пожежа на другому поверсі навчального закладу. Російські окупанти знову атакують цивільну інфраструктуру міста.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, наразі у столиці відомо про дев’ятьох постраждалих. П’ятьох людей госпіталізували, ще чотирьом медики надали допомогу на місці.
Екстрені служби працюють на місці пожежі у школі та в інших районах міста, де зафіксували падіння уламків і влучання. Під час нічної атаки у Києві також пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі у багатоповерхівках та приватному секторі.
Раніше Кличко повідомляв, що в одному з укриттів школи у Шевченківському районі перебували люди, а вхід до сховища був засипаний через атаку.
Повітряна тривога у столиці триває. Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях до відбою.
