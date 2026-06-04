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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
14
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РФ вдарила по Київщині: куди поцілила

Російські війська атакували Броварський та Бориспільський райони Київщини. Пошкоджено підприємство, адмінбудівлю, газогін та ЛЕП.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ

Атака РФ / © tsn.ua

Російські війська знову атакували Київську область, пошкодивши цивільні та промислові об’єкти у двох районах. На місцях влучань уже працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Про це повідомив голова голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

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За його інформацією, під ударом опинилися Броварський та Бориспільський райони, де зафіксовано численні пошкодження об’єктів життєзабезпечення.

У Броварському районі через обстріл постраждали адміністративна будівля, котельня одного з підприємств, вантажівка, автокран та труба газопостачання. Окрім цього, в регіоні пошкоджено лінії електропередач.

Водночас у Бориспільському районі російська армія здійснила повторну атаку на інфраструктурний обʼєкт. На місцях подій працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки влучань.

«Дякую всім службам, які з перших хвилин перебувають на місцях подій: рятувальникам, енергетикам, правоохоронцям, представникам громад. Триває фіксація наслідків та ліквідація наслідків ворожої атаки», — зазначив Микола Калашник.

Він також додав, що попри намагання ворога залякати населення щоденними обстрілами, Київська область укотре демонструє свою стійкість.

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Нагадаємо, у Бориспільському районі Київської області триває ліквідація пожежі на об’єкті інфраструктури, яка виникла внаслідок нічної атаки російських безпілотників.

Окрім цього, в ніч проти 2 червня російські війська завдали масованих ударів по Києву десятками балістичних ракет і БПлА.

Через наслідки атаки в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
14
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