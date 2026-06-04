- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 14
- Час на прочитання
- 2 хв
РФ вдарила по Київщині: куди поцілила
Російські війська атакували Броварський та Бориспільський райони Київщини. Пошкоджено підприємство, адмінбудівлю, газогін та ЛЕП.
Російські війська знову атакували Київську область, пошкодивши цивільні та промислові об’єкти у двох районах. На місцях влучань уже працюють рятувальники та інші екстрені служби.
Про це повідомив голова голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.
Атака РФ на Київщину — що відомо
За його інформацією, під ударом опинилися Броварський та Бориспільський райони, де зафіксовано численні пошкодження об’єктів життєзабезпечення.
У Броварському районі через обстріл постраждали адміністративна будівля, котельня одного з підприємств, вантажівка, автокран та труба газопостачання. Окрім цього, в регіоні пошкоджено лінії електропередач.
Водночас у Бориспільському районі російська армія здійснила повторну атаку на інфраструктурний обʼєкт. На місцях подій працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки влучань.
«Дякую всім службам, які з перших хвилин перебувають на місцях подій: рятувальникам, енергетикам, правоохоронцям, представникам громад. Триває фіксація наслідків та ліквідація наслідків ворожої атаки», — зазначив Микола Калашник.
Він також додав, що попри намагання ворога залякати населення щоденними обстрілами, Київська область укотре демонструє свою стійкість.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, у Бориспільському районі Київської області триває ліквідація пожежі на об’єкті інфраструктури, яка виникла внаслідок нічної атаки російських безпілотників.
Окрім цього, в ніч проти 2 червня російські війська завдали масованих ударів по Києву десятками балістичних ракет і БПлА.
Через наслідки атаки в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.