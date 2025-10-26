ТСН у соціальних мережах

Київ
517
1 хв

РФ вдарила по Києву: скільки жертв, в якому стані постраждалі

Росіяни у неділю, 26 жовтня, у Києві вбили трьох мирних жителів. Кількість потерпілих зросла до 31 людини.

Катерина Сердюк
Атака на Київ

Атака на Київ / © Ігор Клименко

Через атаку РФ по Києву 26 жовтня є жертви й потерпілі. Станом на зараз підтверджено смерть трьох людей.

Про це повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко.

«Наразі вже підтверджено 31 пораненого (з них 7 дітей) та 3 загиблих. Люди з різних локацій продовжують звертатися до медиків. Наразі щонайменше семеро — госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості», — відзначив він.

За словами голови МВС Ігора Клименка, загинули 19-річна дівчина та її 46-річна мати, ще одне тіло потребує ідентифікації.

В Офісі генпрокурора розповіли про стан неповнолітніх, що постраждали від атаки.

«Трьох дітей госпіталізовано: 15-річний хлопець має численні опіки, 9-річна дівчинка — різані рани, 13-річна — множинні осколкові поранення. У чотирьох дітей — гостра реакція на стрес», — зазначили там.

Раніше мешканка будинку у Києві, який постраждав через атаку РФ, розповіла про пережите.

Вночі 26 жовтня армія РФ обстріляла Київ. Пошкоджень зазнав будинок у Деснянському районі столиці. Мешканка однієї з квартир зазначила, що через сильний дим неможливо було вийти у під’їзд.

На щастя, помешкання жінки не постраждало. Втім житло її племінника, який має дружину та двоє дітей, повністю згоріла.

517
