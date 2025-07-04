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РФ вдарила по Києву дронами і балістикою: кількість потерпілих зростає (оновлено)
Наслідки нічного обстрілу фіксують у кількох районах столиці. Зокрема, пошкоджено житлові будинки.
У Києві зростає кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російської армії. Станом на 08:00 РФ відомо про 23 травмованих.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За даними медиків, 14 потерпілих госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно. Наразі більше інформації немає.
Зауважимо, що наслідки атаки зафіксували у кількох районах столиці. Зокрема, виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки.
Нагадаємо, цієї ночі Київ атакували російські війська. За інформацією моніторингів, окупанти атакували “Іскандер-М/KN-23” та “Кинджалами”.
Обстріл Києва тривав кілька годин. Наслідки фіксують на понад 13 локаціях в Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.