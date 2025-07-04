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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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4936
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РФ вдарила по Києву дронами і балістикою: кількість потерпілих зростає (оновлено)

Наслідки нічного обстрілу фіксують у кількох районах столиці. Зокрема, пошкоджено житлові будинки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Київ.

Атака на Київ. / © Associated Press

У Києві зростає кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російської армії. Станом на 08:00 РФ відомо про 23 травмованих.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За даними медиків, 14 потерпілих госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно. Наразі більше інформації немає.

Зауважимо, що наслідки атаки зафіксували у кількох районах столиці. Зокрема, виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки.

Нагадаємо, цієї ночі Київ атакували російські війська. За інформацією моніторингів, окупанти атакували “Іскандер-М/KN-23” та “Кинджалами”.

Обстріл Києва тривав кілька годин. Наслідки фіксують на понад 13 локаціях в Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.

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