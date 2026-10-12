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- Київ
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РФ вдарила по Києву до тривоги: перші деталі про наслідки
Російські війська завдали ракетного удару по транспортній інфраструктурі в Дніпровському районі Києва.
Унаслідок російської атаки по Києву пізно увечері, 12 жовтня, ще до оголошення тривоги, влучання сталося у Дніпровському районі столиці.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«У Дніпровському районі влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив він.
Згодом мер додав, що у Деснянському районі, теж на лівому березі, російська ракета влучила в 4-поверхову складську будівлю.
Інших деталей наразі невідомо.
Крім того, у Києві досі є загроза від ворожих БПЛА.
Зауважимо, що ці вибухи було чути ще до оголошення повітряної тривоги. Тому у Мережі стривожилися, чи може це свідчити, що США припинили надавати Україні розвіддані, як попереджали у ЗМІ і нардепи.
Нагадаємо, що незадовго до цієї атаки, після 19.00, росіяни завдали удару по Дарницькому районі, де БпЛА влучив в 25-поверховий житловий будинок на рівні 12-16 поверхів. Загинуло двоє людей, ще щонайменше 11 постраждало.